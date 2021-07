En el marco de las restricciones por la pandemia de coronavirus, crece el debate sobre la posibilidad de diferenciar entre personas inmunizadas y las que no lo están para poder acceder a ciertos lugares o realizar actividades. En la provincia de San Juan, se acaba de presentar un proyecto de ley para establecer algunas prohibiciones para quienes no se hayan querido vacunar contra el Covid-19.

//Mirá también: Habló el intendente que exige vacunarse a los empleados municipales: “Apuntamos a una población sana”

El proyecto de ley fue presentado el último miércoles por Andrés Chanampa. Allí se establecería el “Pase Verde”, que es un certificado que acredita haberse aplicado al menos una vacuna. Esta validación sería expedida por organismos de Salud Pública competentes y daría cuenta de que la persona recibió el “esquema vacunatorio correspondiente”. En este caso, el Ministerio de Gobierno sería la autoridad de aplicación.

Según publicó Tiempo de San Juan, la iniciativa indica: “A partir de la vigencia de la presente ley, toda persona que no posea el Certificado “Pase Verde”, le queda prohibido el ingreso a bares, restaurantes, cines, teatros, eventos deportivos, culturales, transporte de media y larga distancia y respecto de distintos espectáculos de concurrencia masiva, ya sea en espacios cerrados o abiertos, de concurrencia pública o privada y demás lugares que establezca la reglamentación a dictarse, respetando el espíritu de la presente ley”.

Según explicó el mismo Chanampa, “Es una iniciativa que venimos hace un tiempo trabajando en esto. No lo he consultado con el Comité COVID pero como diputado tengo la obligación de presentar lo que crea conveniente, se analizará en comisión. Con quien hablés de Salud Pública va a decir que no hay manera de combatir este virus que no sea vacunándose, más allá de que la persona no quiera que es un tema personal de cada uno”.

El proyecto afirma que “con esta legislación se intenta garantizar a los ciudadanos un acceso seguro a distintas actividades y lugares, dado que es de fácil implementación ya que existe digitalmente en la aplicación Mi argentina el Certificado Digital de Vacunación COVID 19 y también el certificado que consta en el carnet de vacunación que se entrega en el centro de vacunación en el momento de aplicación de la misma. De ninguna manera implica restricción sino más bien ayudar a reestablecer en forma gradual la libre circulación, lo cual ya es una necesidad imperiosa de nuestra sociedad”.

//Mirá también: San Juan busca empezar a inscribir a menores para recibir la vacuna contra el coronavirus

“Con este proyecto se intenta crear una estrategia más amplia que contribuya a la reapertura de diversos sectores profundamente afectados como son el comercio, la gastronomía, el turismo, la hotelería, la cultura, distintos eventos deportivos etc”, sostiene la iniciativa que se estudiará en comisión de la Cámara de Diputados sanjuanina.