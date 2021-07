Tremenda polémica se desató en San Juan tras el decreto que exige vacunarse a los empleados de la Municipalidad de Valle Fértil, que incluye al personal de planta permanente, política y contratados. La decisión fue tomada por el intendente de la comuna, Omar Ortíz, quien tras las críticas y malestar en el Gobierno provincial salió a defender su postura.

//Mirá también: En San Juan, un municipio exige vacunarse a todos sus empleados

“Apuntamos a tener una población sana. Si creen que es anticonstitucional, que hagan las presentaciones correspondientes. Si hay que cambiarlo, se cambiará. Hay tiempo para cambiar o dar marcha atrás”, explicó el funcionario en diálogo con Radio Sarmiento.

En el decreto que firmó el intendente sanjuanino decreto explica que será “requisito excluyente” presentar el carnet de vacunas contra el coronavirus para trabajar en el edificio público. Esta medida también alcanza a personas beneficiarias de programas nacionales y provinciales: “Argentina hace 1 y 2” (construcción de veredas y alumbrado público), beneficiarios de programas de la Oficina de Empleo, programas de la Dirección de Producción, y mayores a 18 años que quieran acceder al carnet fitosanitario y permiso de pesca.

//Mirá también: Coronavirus en San Juan: cuatro fallecidos y más de 300 contagios en las últimas 24 horas

Si bien el funcionario aclaró que no “se le impide asistir a trabajar” a quien no esté inmunizado, manifestó que quienes no accedan a la vacuna deberán explicar los motivos de su decisión. A partir de ahí, se analizará el caso para “tomar una determinación” sobre qué tareas realizará el empleado.

“Lo único que buscamos es que el empleado y sus compañeros puedan estar tranquilos. No vamos a descontar el día, pero estamos haciendo todo lo posible para que aumente el porcentaje de vacunados”, agregó Ortiz.