En el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus, el Gobierno de San Juan busca generar un sistema de inscripción previa para la inmunización de menores de entre 12 y 17 años de edad. Así lo afirmó este miércoles la ministra de Salud Pública local, Alejandra Venerando en una conferencia de prensa.

//Mirá también: En San Juan, un municipio exige vacunarse a todos sus empleados

“Estamos trabajando en el sistema para la inscripción previa de las personas de 12 a 17 años con comorbilidades. Estamos trabajando en el sistema para pronto lanzarlo. Tenemos la idea de las personas que están en ese rango que oscila en 85.000 pequeños sanjuaninos estamos finalizando, poniendo a punto la inscripción sobre todo para los que tienen comorbilidades que es lo que hasta el momento ha enviado el Ministerio de Salud de la Nación”, afirmó la ministra.

Además, la funcionaria indicó que en la tarde de este miércoles se llevará a cabo una reunión virtual del Consejo Federal de Salud y que “la semana que viene va a ser presencial y seguramente ahí nos van a marcar algún tipo de lineamiento”. En los últimos días, Argentina recibió 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna, que fueron donadas por Estados Unidos y que está cerca de recibir aprobación internacional para su uso pediátrico. En la provincia de San Juan, el único grupo que aún no se ha habilitado para la inmunización contra el Covid-19 es el de los menores de 18 años, ya que hasta el momento no hay vacunas autorizadas para usarlas en adolescentes y niños.

//Mirá también: Abuela sanjuanina recibió la segunda dosis el día de su cumpleaños número 100

Sobre la posibilidad de que San Juan diferencie entre personas vacunadas y no vacunadas para realizar ciertos tipos de actividades, Venerando sostuvo: “Estamos en eso, vamos a informarle al gobernador el trabajo que venimos haciendo con otros ministerios y secretarías, enmarcados dentro del Comité COVID y la responsabilidad que eso genera. El hecho de tener la vacuna colocada no es una responsabilidad individual sino también colectiva. Entonces aquellos lugares que presenten esta masividad de personas vacunadas nos va a favorecer a un espacio saludable, nos va a permitir tener actividades no solo recreativas, tener actividades que sean recompensadas por esto que hablamos”.