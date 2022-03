Melanie Argüello era una adolescente sanjuanina que en 2016 falleció producto de un accidente cuando viajaba junto a su novio Leonardo Aguilera por calle Hipólito Yrigoyen a la altura de la Ruta 20. Fueron embestidos por un automovilista identificado como Walter Quiroga, a bordo de un Peugeot 206 el 30 de abril de ese año. Ella murió a los días, tras ser diagnosticada con muerte cerebral, mientras que el joven de 23 años que iba con ella quedó en grave estado y con secuelas que continúan hasta el día de hoy.

Mientras que por un lado la lucha de la familia de Melanie buscaba que la causa no prescribiera, por otro se sumaron a la campaña de “Familias del Dolor y la Esperanza”, con un cartel con ángel colocado en el lugar del choque. Sin embargo, se encontraron con una desagradable sorpresa al percatarse de que había sido graffiteado.

Melanie Argüello, la joven sanjuanina que murió en un accidente de tránsito en 2016 Foto: diario la provincia sj

Verónica Argüello, mamá de la joven, advirtió en un descargo en redes sociales: “Este cartel fue escrito por algún chistoso/a. No me causa gracia lo que hacen porque para nosotros este cartel vale mucho. No solo es un simple cartel, acá falleció una persona, esto es para concientizar! La próxima vez que quieras o quieran pintar algo empiecen por su casa. Yo por mi parte los pondría hacer trabajos comunitarios!”.

La Asociación “Familias del Dolor y la Esperanza” coloca carteles con la figura de un ángel y el nombre de la víctima del accidente de tránsito en los lugares donde se produjeron los siniestros fatales. En este caso, el cartel con el nombre de Melanie apareció con pintadas en su reverso. Según indicaron, no es la primera vez que uno de estos carteles sufre vandalismo, ya que en otras oportunidades fueron arrancados o agredidos. Por su parte, las familias reclamaron respeto por los símbolos que recuerdan a sus seres queridos.