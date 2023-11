“No es muy serio”: la respuesta del oficialismo al proyecto para construir un metro en Rosario

La presentación del proyecto para un sistema de metro multimodal en Rosario elaborado por el concejal y ex candidato a intendente Juan Monteverde, junto con el ministro de Transporte nacional Diego Giuliano, generó repercusiones en el ala política. En clave crítica, el concejal Ciro Seisas dijo que el anuncio “no es muy serio”.

Vale mencionar que el miércoles el funcionario de Transporte y Monteverde se reunieron con representantes de la empresa China Railway, con el objetivo de hacerles llegar el proyecto para un servicio de Metro urbano que conecte varios puntos de la ciudad.

En este marco, Seisas hizo declaraciones radiales este jueves por la mañana y señaló un punto de acuerdo con el concejal de Ciudad Futura en cuanto permite “pensar el tema del transporte no solo en la coyuntura y en tener una mirada estratégica”, pero aclaró: “No se entiende y cuesta no ofenderse, cuando el marco de la presentación de proyecto, no incluye al intendente de la ciudad, quien además fue ratificado en el cargo en las urnas”.

¿QUé dijo ciro seisas en twitter sobre el proyecto para construir líneas de metro en rosario?

Sumado a esto, el concejal por la lista Unidos Para Cambiar Santa Fe se expresó en sus redes sociales criticando el posible endeudamiento que solicitaría el proyecto para llevarse a cabo: “Estuvieron en contra del endeudamiento en dólares, ahora están a favor. Dicen que el anteproyecto cuesta 1500 millones de US$, imposible fijar un costo si ni siquiera hay planos. ¿En serio lo anuncian inconsultamente en ausencia del Intendente que acaba de ser ratificado?”.

Ciro Seisas criticó duramente el acuerdo de Nación con Ciudad Futura Foto: @Ciro6as

Y agregó: “Que un Ministro de la Nación ´articule´ con un concejal un proyecto de esta envergadura, en ausencia de la máxima autoridad de la ciudad, no es muy serio que digamos. No se entiende si propone un quiebre institucional, si el ministro quiere avalar una intendencia paralela”.