Después del ingreso de Nicolás Robul como el primer santafesino del programa, “La Voz Argentina” sumó este miércoles a Elías Pardal. El cantante de San Lorenzo se anotó para homenajear a su padre, un músico recientemente fallecido. La presentación tuvo un final impactante, ya que estuvo a punto de quedarse afuera.

Cuando sonaban las últimas notas de “Durazno sangrando”, parecía que la interpretación del joven de 26 años iba a pasar de largo. Sin embargo, Soledad Pastorutti apretó el botón. Ricardo Montaner la siguió casi de inmediato y se quedó con el participante por encima de la santafesina y sus hijos Mau y Ricky.

“Vengo a terminar lo que mi padre empezó”, dijo Elías en la entrevista previa al debut. Así destacó la carrera exitosa de Mario Pardal en San Lorenzo como líder de La Bolsa. El artista falleció en enero y su hijo dijo ahora: “Quiero que sus canciones se escuchen, hablarle al país. Creo que la obra de mi viejo quedó muy poco conocida”.

La interpretación de uno de los clásicos que grabó Luis Alberto Spinetta con Invisible y los Socios del Desierto rompió el molde del programa, según explicó la Sole. Sin embargo, ella fue la primera en elegirlo.

Montaner pidió un bis y entonces Elías Pardal cantó “Ya no hay forma de pedir perdón”, el tema que Pedro Aznar a partir de “Sorry seems to be the hardest word”. Con la melodía del hit de Elton John, el sanlorencino cautivó al jurado y dejó en claro su preferencia de inmediato cuando llegó la hora de elegir.

“Me arrepiento”, comentó Lali Espósito después de la audición a ciegas. Por su parte, Mau y Ricky felicitaron al intérprete y subrayaron: “Es muy bonito tener en común que estés continuando el legado de tu padre”.

Montaner festejó entusiasmado cuando Elías eligió su equipo y le dijo: “Te abrazo como tu papá también”. En ese momento le dio la chaqueta de su team y dijo: “Tremendo elemento este”.