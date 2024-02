Gran Hermano 2024: “Cata” hizo una declaración de “guerra” luego del repechaje

La segunda etapa de Catalina Gorostidi en Gran Hermano comenzó con mucha buena onda después del repechaje, pero el clima se tensó rápidamente. En una charla que tuvo este lunes con el resto de las jugadoras, “Cata” propuso “que comience la guerra en serio” para plantar bandera ante el resto.

La pediatra de 31 años y el resto de las mujeres de la casa hicieron una arenga llamativa durante la conversación. “Si nos mandan mierda, les mandamos mierda”, acordaron frente al nuevo escenario del reality show.

La nueva estrategia de “Cata” parece orientada a unirse con Juliana “Furia” Scaglione y el resto de las mujeres de Gran Hermano. Mientras Isabel de Negri y Rosina Beltrán apoyaban la idea y hablaban del amor, la médica exclamó: “La guerra acaba de comenzar”.

¿Qué pasó entre “Cata” Gorostidi y Agostina Spinelli en Gran Hermano?

El plan de juego que insinúa Catalina Gorostidi en Gran Hermano tiene una pieza que no termina de encajar. Agostina Spinelli quedó “lastimada” luego del repechaje y se refirió al momento en que la santafesina volvió a la casa: “Nunca vino a abrazarme”.

“Me habla bien, pero no es esa amiga que se fue”, le explicó la expolicía bonaerense a Lisandro Navarro en la cocina. “Licha” advirtió que la pediatra volvió con “otra energía” porque no quiere “tanta guerra, quilombo”.

Por su parte, “Cata” explicó que no tiene “energía” para hablar de “ridiculeces”. Si bien se dio cuenta de que “Agos” estaba mal, aclaró: “Si se inventó un cuento imaginario en su cabeza, es problema de ella”.

La participante santafesina de Gran Hermano dejó en claro que no olvida el momento en que la otra jugadora se fue con “Licha” por su pelea con “Furia”. “No la voy a bancar porque no me gustó lo que hizo, pero no la traté mal ni nada por el estilo”, sentenció.