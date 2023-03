Gran Hermano 2023: Asado de Faso ya se postuló con “la ley del mínimo esfuerzo”

Apenas unas horas después de la apertura de inscripción a Gran Hermano 2023, la streamer Asado de Faso presentó este lunes su casting para cumplir con la “ley del mínimo esfuerzo” en el concurso. Se trata de la rosarina que pidió en un video de TikTok: “Necesito que alguien me mantenga”.

“Soy de Rosario como Tomás Holder, que lo amamos, como Lionel Messi, como la Nicki Nicole”, destacó Nahir Lorenzetti. Como de costumbre, prefirió utilizar sus apodos de redes sociales en vez de su nombre real.

La influencer de 27 años hizo un resumen de todos los proyectos que inició a través de Internet hasta convertirse en streamer. En ese repaso, destacó: “Me cerraron seis cuentas de Instagram por tocar temas muy polémicos”.

Además de su pasado como youtuber, Asado de Faso tiene una veta musical y publicó varias canciones como Nani Unu. “No me escucha mucha gente, pero le sigo metiendo”, afirmó.

“Uno de mis sueños y uno de los motivos por los que me encantaría entrar a Gran Hermano es porque odio trabajar”, explicó Lorenzetti en su video. De inmediato, argumentó: “Siento que una de las maneras más fáciles es estar en la tele, ser conocido, vivir de las publicidades, canjes”.

¿Quién es Asado de Faso, la tiktoker de Rosario?

Nahir Lorenzetti tiene casi 650 mil seguidores en TikTok, pero es más conocida como “Nani” o Asado de Faso. En primer lugar empezó a publicar videos en YouTube sobre diferentes temas y después tomó un camino similar en Instagram, siempre con la mira puesta en temas polémicos.

“Fui mamá muy joven, a los 17 años quedé embarazada”, recordó. A partir del nacimiento de sus hijas gemelas, muchas veces abordó la cuestión de la maternidad no deseada y explicó que la tocó “muy de cerca” porque el aborto aún no era legal en ese momento.

“Me han censurado un montón en redes sociales”, señaló Nani en cuanto a la respuesta que tiene desde que empezó a compartir sus opiniones y parte de su vidaen redes sociales. A continuación, sentenció: “La gente me ama o me odia y me denuncia las cuentas”.

En otro casting publicado en TikTok para entrar a Gran Hermano 2023, Asado de Faso consideró que el reality show le interesa por la chance de recibir un “golpe de ego” cuando salga. “Me gustaría que la gente me bardee mucho y así darme cuenta de qué debería cambiar”, explicó.