La youtuber de Rosario, Nahir Lorenzetti, conocida en sus redes sociales como Asadodefaso, se encontró en aprietos cuando su principal sustento económico se vio afectado: suspendieron su canal de YouTube. Frente a esto, le pidió a sus seguidores si podían juntar plata para que pague el alquiler. En menos de un día su deuda había sido resuelta.

La rosarina realizó una encuesta a través de Instagram donde le preguntaba a los 33mil usuarios que la siguen si la podían ayudar y subió una captura de pantalla donde el propietario le especificó que el monto de enero era de $25.849.

El viernes 7 de enero publicó su Alias de Mercado Pago para que le transfieran las personas que querían socorrerla. Con el paso de las horas el monto fue aumentando.

El agradecimiento de Nahir a sus seguidores. Foto: Asadodefaso

En menos de 24 horas, Lorenzetti logró recaudar la plata que necesitaba y pagó el alquiler. Agradecida con su comunidad, escribió en una historia de Instagram: “Alquiler pagado. Misión cumplida en menos de 24 horas. No se van a arrepentir mis queridos seguidores. Se viene mucho contenido de calidad y diariamente”.

Quién es Asadodefaso, la influencer que logró que sus seguidores paguen su alquiler

La rosarina está presente en varias redes sociales como Instagram, Twitter, Tik Tok, Twitch, Spotify pero su fuerte está en YouTube donde tiene casi 90 mil suscriptores.

Asadodefaso, así la conocen en redes a la rosarina que hizo que sus seguidores le paguen el alquiler. Foto: @asadodefaso.uwu

“Este es un canal que no tiene descripción. No existen palabras que lo definan”, esa es la información que da Asadodefaso en su canal y esto puede ser acertado por la diversidad de temas que aborda en sus videos.

En las últimas semanas una de sus producciones se volvió viral por su “propuesta cambiaria”, la youtuber propuso cambiar el uso del billete por tierra, de forma irónica. En el video también sostiene que Nicolás del Caño le recuerda a “El Profesor” de la Casa de Papel y que por eso lo votó.

Asadodefaso cuenta en un resumen de su último año que en sus videos cuenta la historia de sus últimos 10 años de vida y comparte la diaria con sus seguidores, que con esta colecta demostraron serle fiel a pesar de las críticas que recibe, sobre todo en Twitter.

Al mismo tiempo, la influencer compartió una reflexión sobre la colecta y sostuvo que en un año podría llegar a los 350 mil seguidores en Instagram y así lograr que estos le paguen sus cirugías estéticas. “Yo se que hay otras realidades, problemas más graves, pero ustedes no saben lo mal que me siento yo cuando me levanto y veo como me queda la remera”.

“Yo creo que se coparon porque les gusta mi contenido. Si no puedo pagar el alquiler e Internet, dejaría de publicar videos e historias. Y como la gente disfruta de mi contenido, me expresan su apoyo a través de donaciones”, dijo Asadodefaso en diálogo con TN por la colecta que hizo por su alquiler.