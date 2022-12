Asado de faso, la tiktoker de Rosario, contó que ya tiene quién “la mantenga” y mostró "su" pileta privada

En octubre, Nahir Lorenzetti, más conocida como Asado de faso en las redes sociales, se volvió viral por pedir alguien que la mantenga porque “no me gusta trabajar”. Y la rosarina volvió a alborotar las redes durante el fin de semana largo de diciembre al contar que “la búsqueda ha finalizado” y que se mudó a la Ciudad de Buenos Aires, pero esto parecería que no fue real, solo le dio el toque de humor que la caracteriza.

La joven compartió un video en la terraza de un edificio con pileta y le contó a sus más de 600 mil seguidores que encontró a quién pague sus gastos. “La búsqueda ha finalizado. Necesitaba alguien que me mantenga y lo he conseguido”, dice Nani Unu.

“Me vine a vivir a Caballito, a Buenos Aires, ‘Little horse’ ¿conocen?”, dice Lorenzetti, que además asegura que le encanta y que tiene pileta privada. También remarcó que este hombre que la mantiene “por ahora no me pidió nada a cambio; como que solamente quiere compañía”.

La rosarina comentó que “quiere que lo comparte al cine, que vayamos a cenar juntos y todas esas cosas”. Al mismo tiempo, detalla que mientras ella está en la pileta, él está trabajando: “Trabaja en una oficina para el Ministerio Público”.

La tiktoker rosarina mostró como vive ahora que “la mantienen”

Después de dar esta noticia, compartió otro video en el que muestra su “antes y después”: en las imágenes se la ve adentro de una nevera, que la usa como pileta; y a los segundos, disfrutando de esta “nueva vida”.

Pero al parecer todo esto no fue real, ya que la joven comentó este lunes que se vuelve a las 19 horas a Rosario en tren; y en sus historias de Instagram se puede ver que el viaje a CABA fue para disfrutar de diferentes eventos durante el fin de semana largo.