Nicki Nicole filtró una nueva canción que estaría dedicada a Trueno: “A lo nuestro ya le puse final”

Desde hace varios meses Nicki Nicole y Trueno ya no se muestran juntos públicamente. Aunque ninguno de los dos confirmó la separación, los rumores cobraron mayor fuerza desde que decidieron no cantar “Mamichula” a dúo. Incluso, ya no llevan puesto los anillos de compromiso.

En un reciente vivo de Instagram, Nicki Nicole mostró un adelanto de su nueva canción y sus fans aseguran que está dedicada a Trueno. La letra del tema habla sobre una ruptura y el fin de una relación amorosa, lo que coincide con las teorías relacionadas a su vida personal.

“En mi cabeza ya no vas a estar, esta vuelta no me voy a dejar, ya perdí una vez, con vos ya van tres, cuatro no va a haber, a lo nuestro ya le puse final” se escucha en el fragmento que filtró la propia cantante.

“Y te pido que no salte’, que no llame’, que no invite’ mientras yo intento callar todo lo que mi corazón siente, otra vez hiriéndome, otra vez perdiéndome”, continúa.

Así celebró Nicki Nicole el Día de San Valentín sin Trueno Foto: Instagram

Nicki Nicole habló sobre su próximo álbum

Durante el vivo de Instagram, Nicki Nicole charló con sus fans y contó detalles de su próximo álbum. “Me pasaron muchas cosas muy increíbles, muy buenas y bueno también otras cosas no tan buenas, como nos pasan a todos”, reveló.

“Mis emociones fueron una montaña rusa total pero gracias a la música, y a expresarme a través de la música, pude sanar muchas cosas que me pasan” dijo en referencia a sus nuevos proyectos.