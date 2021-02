Este jueves se conoció la detención en Rosario de Agustín García, conocido dentro del trap como “Zaramay”. Este sujeto cayó por haber subido a Instagram fotos junto a un grupo de personas portando armas de grueso calibre. Entre ellos aparecen delincuentes ligados a la banda de Los Monos.

Zaramay es un joven nacido en provincia de Buenos Aires, que se hizo conocido el año pasado con la Music Sessions #31 de Bizarrap, mezclando trap y reggaeton. El autodenominado “jefe del malianteo” contó que vivió muchos años en la calle, de donde aprendió los “códigos de barrio” que le sirvieron para hacer su música.

Las letras de sus canciones son muy polémicas. “Yo le digo a los chicos que se pongan pillos, que no llegue a que pase algo, que siempre traten de evitar la tragedia o un disgusto. Y si lo puedo decir en una barra o en una canción que les llegue, un gusto para mí”, ha declarado en una entrevista con Filo News.

“Siempre doy ese mensaje, capaz a alguno le abrís la cabeza y a otro no. La música no cambia el pensamiento, pero sí trato de dar un mensaje positivo para que los chicos no se droguen o pasen por cosas que yo pasé, siempre trato de hablar de cosas que viví yo, lo que canto lo viví yo”, agregó. Sin embargo posar armado junto a integrantes de una banda de narcotraficantes no parecería ser lo más adecuado para transmitir ese supuesto mensaje que quiere dar.

En otras fotos se lo ve con el líder de la barrabrava de Boca, Rafael Di Zeo y con el boxeador “Chino” Maidana. Después abundan las imágenes de autos de lujo, joyas y chicas con poca ropa. El mensaje que en verdad parece estar dando Zaramay es el de una apología a la delincuencia, el narcotráfico, la misoginia, el derroche y la violencia.

El joven de 26 años, que llegó a ser número uno en el Billboard Argentina Hot 100 de Artistas Argentinos había venido a Rosario a filmar su último videoclip titulado “Bandolero”. No sería de extrañar que sus productores utilicen esta detención como una forma de publicitar todavía más su carrera.