El mal momento que pasó Tomás Holder en el programa de Georgina Barbarossa: “Me siento incómodo”

Si bien cuando lo nominaron en la primera gala de Gran Hermano, Tomás Holder dijo que no iba a ir a ningún programa de televisión; al ser el primer eliminado de la casa más famosa del país tuvo que comenzar su “gira” por los programas de Telefe y tuvo que vivir un momento muy incómodo. Georgina Barbarossa lo entrevistó, pero el “hermanito” pidió irse en vivo.

Por qué Tomás Holder pidió retirarse en vivo del programa de Georgina Barbarossa

Si bien la charla iba por el lado del noviazgo que el rosarino tiene con Paula Balbi y la posibilidad de casamiento: ambos coincidieron en que están en los planes, pero falta. “Todavía falta, tenemos primero que terminar de estudiar. Hay otras cosas primero”, dijo la joven y la videollamada se cortó justo cuando le preguntaban por su relación con la mamá de Holder.

Tomás Holder publicó una foto junto a su novia Paula Balbi. Foto: @tomasholder_

Cómo Paula no pudo contestar, le preguntaron al primer eliminado de Gran Hermano como era ese vínculo “con la primera novia” que le presentó a su mamá. “Si bien mamá es una mujer que siempre fue celosa de mí, puede ser que lo sea con Paula, pero es muy respetuosa. Tienen una relación tranquila, cela muy poco”, dijo Tomás antes de pedir que la entrevista se termine porque se estaba sintiendo muy incómodo.

El joven de Rosario pidió terminar la charla y Barbarossa le preguntó si era porque estaba incómodo; a lo que el influencer remarcó que si y explicó que era por comentarios “de la mesa” en los que señalaban que su noviazgo con Paula terminaba en un par de meses. “Estoy incómodo, sigo escuchando comentarios de la mesa que dicen ‘en tres meses se pelean’ y cosas así”, detalló y remarcó: “Siento que siguen faltando el respeto”.

Holder agradeció el espacio y se levantó para saludar a la conductora, quién intentó retenerlo al decir que ella no estaba escuchando lo que hablaban detrás, pero el rosarino remarcó: “Yo ya no quiero hablar más, quiero retirarme. Me siento incómodo”. Mientras se intentaba sacar el micrófono, Barbarossa intentó ver si la novia volvía al aire, pero no pudo ser y tuvo que pedir hacer un corte, mientras le pedía que se tranquilice.