La mamá de Tomás Holder hizo un descargo por la carta que le dio en la entrada de Gran Hermano

Pasaron apenas 24 horas del comienzo de Gran Hermano y ya hay polémica. Tomás Holder, el tiktoker rosarino, quedó en el ojo de la tormenta por una situación que también involucra a su mamá y ella decidió romper el silencio.

Después de seis años fuera de la pantalla, el reality show Gran Hermano volvió recargado para dar mucho de qué hablar. Bajo la conducción de Santiago del Moro y con la participación de 18 jugadores de distintas partes del país, el programa ya comenzó a generar polémica desde su gala inicial del lunes: opiniones, comentarios controvertidos y escenas raras estuvieron a la orden del día.

Una situación sospechosa tuvo como protagonista a Tomás Holder, el influencer que llama la atención por su gran físico y personalidad. Mientras el joven saludaba a sus familiares y amigos tras ingresar a los estudios, su mamá puso algo en el bolsillo de su pantalón y todo quedó captado por las cámaras.

La carta de la mamá de Tomás Holder

Después de su presentación en el reality show, Holder fue uno de los primeros que pasó por el confesionario. Ahí se supo que entró con una carta de su mamá en el bolsillo, algo prohibido en el reglamento del concurso televisivo.

“Yo no sabía”, aseguró el influencer cuando le pidieron que revisara su bolsillo derecho. En ese momento, le dijo a su madre: “Te la agradezco de corazón. No es fácil haber dejado a mis hermanitos allá. Se me ponen los ojos llenos de lágrimas”.

Luego de la confrontación, la voz de Gran Hermano aclaró: “No hay sanción ni nada”. En ese momento, el tiktoker decidió dejar la carta sobre el sillón y se retiró en silencio.

El descargo de la mamá de Tomás Holder

Ahora Gisela Gordillo, la mamá del participante, grabó un video en su Instagram a modo de descargo por la situación, cuestionando la forma en la que muchas personas “que no son familiares” hablaron del asunto y dejó en claro que su intención no fue la de crearle un problema a su hijo: “jamás perjudicaría a mi hijo”.

¿Quién es Tomás Holder?

“Soy querido u odiado, no tengo punto medio”, sentenció Tomás Paul Holder cuando hizo el casting de Gran Hermano. Se definió como un “pibe avasallante” con una “personalidad muy fuerte”, pero también reconoció que cultiva un personaje que “a la gente la hace reír mucho” en redes sociales.

El influencer tiene más de 500.000 seguidores en TikTok y se dedica a hacer presencias en boliches. Enamorado de su novia, aclaró: “Adentro de la casa, ni loco pierdo la cabeza por una mina”.

“Puedo pasar cualquier tipo de adversidad, así que el celular para mí no va a hacer falta”, vaticinó Holder. Sin embargo, se llevó tres cosas que no le pueden faltar en Gran Hermano: la pinza para depilar, el bronceador y la musculosa.