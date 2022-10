Los 3 looks más infartantes de las participantes de Gran Hermano

El pasado lunes 17 de octubre la televisión y las redes sociales se vieron revolucionadas por el estreno de Gran Hermano. Se trata de la décima edición del reality show más polémico de la pantalla chica argentina y con 18 participantes, Telefe dio por iniciada una nueva temporada del juego que tendrá un ganador que se hará acreedor de 15 millones de pesos.

La casa está llena de lujos, los participantes parecen encontrarse muy cómodos, pero hay un detalle que se robó la atención de los televidentes: hay un solo baño. Esta temporada además tiene un condimento especial: hay una transmisión de 24 horas sobre lo que está pasando en la casa por Pluto TV, una plataforma que pertenece al mismo grupo que el canal de las pelotas.

Gran Hermano arrancó con todo

El lunes se presentaron todos los integrantes, ellos son: Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente, Lucía Belén Villar, Walter “Alfa” Santiago, Mora Jabornisky, Maximiliano Giudici, Constanza Romero, Agustín Guardis, María Laura Álvarez, Tomás Holder, Juan Reverdito, Martina Stewart Usher, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Thiago Medina, Romina Uhrig, Alexis Quiroga, Juliana Díaz.

Los looks más llamativos de la gala de presentación de Gran Hermano

Julieta Poggio

Tiene 20 años, es de Devoto y se describió como modelo, actriz y profesora de danza. “Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario”, dijo en su presentación. Además, admitió ser muy “coqueta” y su look dio cuenta de eso.

El look de Julieta Poggio. Foto: Gran Hermano

Lució una microfalda con tajo y una campera de jean irregulares y de color marrón a juego. Además, vistió un corpiño de bikini que parecía ser de cuero con tiras que recorrían su cintura. El outfit lo completó con unas bucaneras por arriba de la rodilla de charol negro.

Daniela Celis

Tiene 26 años y es de Moreno. En su presentación se sinceró y contó que de pequeña sufrió bullying en el colegio. “Yo quería ser linda y aceptada”, dijo. Además, confesó que estaba en pareja con un hombre 20 años mayor pero que terminó la relación para entrar a la casa de Gran Hermano.

El look de Daniela Celis. Foto: Gran Hermano

En la gala mostró que es una mujer empoderada y lució un look total red, se trató de un microvestido rojo con escote, sandalias en el mismo color y las uñas a juego. Sin dudas, quería demostrar su fuerte personalidad y lo logró.

Juliana Díaz

Tiene 31 años y es oriunda de Venado Tuerto, Santa Fe. Vive con su mamá y aseguró que no sale a comprar si no está maquilada. Su coquetería quedó plasmada en la gala de presentación con un look muy sensual y delicado.

El look de Juliana Díaz. Foto: Gran Hermano

Díaz vistió un minivestido color blanco con lentejuelas y cortes irregulares. Además, la prenda tenía una abertura en uno de sus costados y una sola manga. El vestido dejó a la vista algunos de sus tatuajes y complementó el outfit con unas bucaneras altas en un tono muy similar al del vestido.