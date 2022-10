Quién es Lucila Belén Villar de Gran Hermano: es de Berazategui y aseguró que es “adicta al sexo”

Lucila Belén Villar, conocida como la “Tora” es de zona sur, Berazategui, y fue la primera mujer en pisar la casa de Gran Hermano, pero sus declaraciones tomaron protagonismo dejando boquiabierto a todo el público.

Gran Hermano 2022 ya está en marcha (prensa Telefé).

Con 28 años, Villar se animó a entrar a la casa más famosa del país. “Me dicen tora, no tanto por los cuernos, sino por la fuerza que me llevo todo por delante. Actualmente, soy estudiante de PNL, la PNL es programación neolingüística del cuerpo y sé leer lo que el cuerpo de otras personas dice”, se presentó la participante.

Se presiente que es una de las concursantes más desafiantes del programa. “Me gusta mucho salir a bailar, tomar alcohol, me gusta la compañía. Soy una persona muy líder, he pasado por muchas cosas y esas cosas formaron mi carácter”, aseguró.

Lucila Belén Villar participante de Gran Hermano 2022 Foto: instagra

En su cuenta de Instagram @luvillar, solo recolecta 6 mil seguidores. Quiere decir que se suma al grupo de “desconocidos” del programa.

Que dijo Lucila Belén Villar que generó polémica en Gran Hermano 2022

Los personajes que entran a la casa siempre generan controversia con sus estilos de vida, declaraciones y hasta vestimentas. Aun así, Villar dejo atónito a todo el público.

“Me rozas y se pica y no sé decir que no. Tengo eso que no me puedo controlar, yo era adicta al sexo, pero literal”, confesó la participante del reality.