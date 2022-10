Quién es María Laura Álvarez, la paranaense que entró en la casa de Gran Hermano

Comenzó Gran Hermano 2022, el reality más famoso y promete grandes novedades y un gran despliegue de producción. En este caso la entrerriana que entró a la casa mas famosa es María Laura que tiene una hija de 9 años llamada Isabella y está en pareja con una chica que conoció jugando al fútbol.

María Laura Álvarez, la participante de Paraná en Gran Hermano. Foto: web

“Oajalá que en la casa no me encuentre con gente muy canchera o gente que discrimina porque no me voy a poder contener”, dijo María Laura en su presentación.

María entró a la casa a las 22:41 con una gran sonrisa en su rostro que destaco Santiago del Moro. “No fue mi idea, fue idea de mi pareja y mi ex pareja, se juntaron y me inscribieron” dijo María a la pregunta de porqué se había anotado en el reality. Además dijo que no tenía pensada una estrategía y quiere disfrutar y ser “yo y contar mi historia”.

Nacida en Córdoba se mudó a Belén, Catamarca y actualmente vive en Paraná “por unas cuestiones de salud de mi hija”.

Luego de recibir la valija Santiago le deseó suerte y un “pasala re lindo, divertite”.

Sobre su familia contó que “Una vez, una compañera le preguntó a Isabella si su papá había muerto y ella le respondió: ‘no tengo papá. Tengo dos mamás’” y agregó que “Fui muy aventurera. Si tuviera que tatuarme los nombres de la gente con la que estuve tendría el mapamundi en el cuerpo”, dijo entre risas.

Con un premio de 15 millones, Gran Hermano vuelve luego de 10 años en donde 18 participantes competirán encerrados en una casa que como de costumbre transmitirá todo las 24 horas.