Tomás Holder explicó el insólito motivo por el que no se subiría a un colectivo

EL tiktoker rosarino y ex integrante de la Casa de Gran Hermano, Tomás Holder, volvió a ser tendencia en las redes debido a sus polémicas e insólitas declaraciones. Esta vez, quiso explicar por qué no se toma colectivos.

Antes de ser eliminado de la Casa, Holder tuvo una conversación en la que declaró que no saldría con una mujer que tomara el transporte público: ”Si la mina es buena y es un diez que me parece hermosa, pero me dice ‘Tomi, te voy a buscar en colectivo y nos vamos para tal lado’, yo no me subo a un colectivo porque no me gusta”. Y sentenció: “Para mí pasa de un diez a… no sé, a un ocho. Sigue siendo linda… con la diferencia que no tiene plata. O a un dos quizás pasa”.

Pero la cosa no quedó ahí. En una nota con el programa Intrusos, Tomás Holder retomó estos dichos e intentó justificarlos, llegando a decir que incluso su novia utiliza el colectivo y aclaró que no toma transporte público por una cuestión de salud.

“Si la chica me gusta y toma el colectivo está perfecto. Es más, mi novia toma colectivos y yo la acompaño y ella misma me dice ‘no Tomi, te van a ver conmigo en la parada del colectivo’ y yo le digo que no me importa ‘porque te amo y si te tengo que acompañar hasta el fin del mundo en colectivo, te acompaño”; explicó Holder. Además, continuó su testimonio aclarando que no se toma ese transporte porque sufre mareos.

El video del móvil fue posteado en Twitter por un usuario y las reacciones no tardaron en aparecer: “Qué es lo más zarpado que harías por amor? SUBIRME A UN COLECTIVO”; “Amo que acompañar a la novia a la parada del bondi sea un SACRIFICIO”; “POR VOS ME TOMO UN COLECTIVO es la frase menos romántica y mas palermitana que escuche en mi vida”, fueron algunas de las respuestas que los usuarios postearon en la red del pajarito.

¿Cuánto ganó Tomás Holder por su estadía en la casa de Gran Hermano?

Tomás Holder fue el primer eliminado de la nueva edición de Gran Hermano tras ser votado por el público en la gala de eliminación. En esta edición, el ganador se llevará premio de $15.000.000 mientras que el subcampeón podrá adquirir el título de propiedad de una casa.

Por su estadía de tan solo una semana en la casa, el rosarino se llevó el 1,5% del premio total, es decir unos $225.000.