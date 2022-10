Tomás Holder polémico dentro y fuera de Gran Hermano: viralizan un video en el que abolla autos

Tomás Holder, el polémico tiktoker rosarino que actualmente participa del reality show Gran Hermano, no deja de dar qué hablar. Esta vez, quedó en el ojo de la tormenta al conocerse videos suyos vandalizando autos en un estacionamiento y según sus denunciantes, nunca se hizo cargo de los daños.

En un video de Twitter que data del 2020, una persona que se identifica como @agusdonati denunció que el tiktoker saltó sobre los autos de un estacionamiento: “Esta persona entró a un estacionamiento, empezó a correr y saltar por los autos, dejando así abolladuras. Difundamos para que pague lo que corresponde”. Las imágenes lo muestran corriendo entre los autos y subiéndose a algunos de ellos para practicar poses de fisicoculturismo.

Holder fue denunciado por vandalizar autos en un estacionamiento Foto: @agusdonati_

El influencer salió a contestarle a la usuaria: “Vengo a defender mi nombre. Todo esto está sacado de contexto. Yo no entré a un estacionamiento por entrar, sino que está ahí el gym de un conocido mío. Jamás pensé en dañar ningún auto. Pedí disculpas y me voy a hacer cargo como corresponde”, escribió.

Sin embargo, a dos años del hecho, un Twitter no oficial de Gran Hermano reposteó el video: “Se están filtrando estas imágenes de Tomas, dicen que no pago lo que rompió” y la hermana de la usuaria que posteó el video originalmente contestó: ”No, no pago. Holder amenazo a mi hermana para que borre el tweet. Se hizo la denuncia y como siempre, quedo en nada. Mi novio (dueño de la cochera) tuvo que pagar el arreglo de los autos”, aunque más tarde borró el Tuit.

¿Qué delito confesó Tomás Holder en Gran Hermano?

Tomás Holder es un generador de polémica innato. En las conversaciones con otros participantes generalmente se jacta de actos y situaciones que lo hacen ver como un ganador. Sin embargo, en las últimas horas hizo una confesión que podría traerle muchos problemas de índole legal.

En una charla con los demás participantes, el tiktoker comenzó a hablar de sus experiencias sexuales con mujeres con las que tenía una diferencia de edad. Primero, contó que había estado con una mujer mayor, pero también con una menor de edad: “La más grande con la que estuve tenía 42. Y la más chica era de 15 años, y yo 18″; señaló ante la mirada extrañada de los demás.

Para la ley, las acciones de Tomás Holder corresponden al delito de corrupción de menores, que tiene tipificación penal y cuya pena en Argentina es de 3 a 10 años de prisión.

¿Quién es Tomás Holder, el tiktoker rosarino que entró a Gran Hermano?

“Soy querido u odiado, no tengo punto medio”, sentenció Tomás Paul Holder cuando hizo el casting de Gran Hermano. Se definió como un “pibe avasallante” con una “personalidad muy fuerte”, pero también reconoció que cultiva un personaje que “a la gente la hace reír mucho” en redes sociales.

El influencer tiene más de 500.000 seguidores en TikTok y se dedica a hacer presencias en boliches. Enamorado de su novia, aclaró: “Adentro de la casa, ni loco pierdo la cabeza por una mina”.

“Puedo pasar cualquier tipo de adversidad, así que el celular para mí no va a hacer falta”, vaticinó Holder. Sin embargo, se llevó tres cosas que no le pueden faltar en Gran Hermano: la pinza para depilar, el bronceador y la musculosa.