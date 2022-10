Tomás Holder lloró en Gran Hermano y dijo: “La gente no entendió el personaje”

“Afuera me tenía fe. No fue culpa de los de mi grupo, sino que la gente no entendió el personaje”, dijo Tomás Holder este lunes sobre Gran Hermano. El influencer de Rosario lloró en la primera entrevista después de la eliminación del concurso televisivo, donde habló de la relación con sus padres.

El día después de su salida de la casa, el joven de 21 años reiteró que tomó el reality show como un “juego”. Luego, manifestó: “En la vida real soy un buen pibe”.

Ante las críticas al plan que armó con “Los Monitos” en Gran Hermano en la primera semana del programa, Holder defendió la decisión que tomó Martína Stewart Usher cuando salvó a Walter Santiago y sostuvo que fue una estrategia “excelente”.

“Perdí el juego, pero afuera tengo cosas maravillosas. No me arrepiento”, concluyó el tiktoker. A esto añadió: “La gente que me votó para que salga no influye en nada, mi vida pasa por otro lado”.

En cuanto a su estadía dentro de la casa, el influencer comentó que se identificó bastante con Martina y con Juan Ignacio Castañares. Sobre este último, comentó: “Nacho me parece un loco excelente”. Por otro lado, señaló que su aliado Juan Reverdito “hablaba mucho, usaba mucho el grupo, pero jugaba poco”.

El llanto de Tomás Holder cuando habló de su mamá y su papá

A la hora de repasar la relación con su madre, Tomás Holder no pudo contener las lágrimas. El año pasado, Gisela Gordillo tuvo un problema de salud grave y ese recuerdo lo angustió. “Cuando vi a mi vieja internada, me partió. Me acuerdo que le agarré la mano y le dije que la amaba, que no me falte nunca”, apuntó.

El rosarino quedó desestabilizado cuando su mamá fue hospitalizada. Por entonces no estaba trabajando. Respecto de aquella situación, expresó: “No sabíamos qué hacer, no somos una familia multimillonaria. Yo no era conocido, nada”.

“Tuve que bancar a mis hermanos, ser el hombre de la casa”, subrayó Holder. Así se refirió a la situación de Alma (10) y Milo (9). Como parte de esos vínculos, aseveró: “Soy mamengo, lo admito, no tengo problemas en decirlo”.

Holder se declaró "mamengo" sin rodeos. Foto: El Sol

Así como señaló que su madre es su “cable a tierra en todo sentido”, el tiktoker reveló que tiene una “relación difícil” con su padre. En este sentido, indicó que pueden pasar meses sin contacto porque le cuesta hablar con él, pero aclaró: “No tengo ningún reproche.

Durante la entrevista posterior a la eliminación, Holder contó que su papá “hizo varios castings de Gran Hermano” y nunca entró. Incluso lo llamó para darle recomendaciones, pero él le contestó de manera impulsiva: “No necesito ningún consejo tuyo”.

¿Qué decía la carta de la mamá de Tomás Holder?

“No cambies tu esencia: esa persona sensible, leal, de buen corazón”, le pidieron a Tomás Holder. Así arrancaba la carta que le dio su mamá antes del ingreso a Gran Hermano dentro de un sobre que recién pudo abrir cuando se fue de la casa.

El joven de 21 años leyó el mensaje en vivo, aunque no la tuvo fácil para entender la letra. Gisela lo definió como su “bebé y pequeño gigante a la vez”. Por esa vía le pidió: “Jugá, sé feliz”.

“Acordate de tus sueños y objetivos. Acá con tus hermanos y familia te vamos a esperar”, expresó la madre de Holder en la carta que intentó meter en la casa a escondidas. El contenido se reveló en el inicio de la segunda semana de reality show, ya con el influencer fuera de carrera por el premio.