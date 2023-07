Copa Argentina: Rosario Central canjea entradas al partido con Chaco For Ever

Ubicado entre los diez mejores equipos de la Liga Profesional 2023, Rosairo Central vuelve a jugar en Córdoba. El club anunció este domingo la venta de entradas al partido con Chaco For Ever por Copa Argentina y brindó detalles sobre el canje para ir a ver el cotejo.

De cara al encuentro de 16avos de final del torneo, la compra por Internet se habilitó a las 10 de la mañana en el sitio Autoentrada. Después del pago, cada persona que haya adquirido un ticket debe ir al Gigante de Arroyito para retirarlo.

¿Dónde se venden las entradas al partido de Rosario Central y Chaco For Ever?

Según informó la Academia en redes sociales, el canje de entradas al partido con Chaco For Ever comienza este lunes a las 12 del mediodía. Las boleterías del estadio de Rosario Central funcionan hasta las 19, el mismo horario programado para el martes.

Las populares y plateas están disponibles en la cancha. Foto: @rosariocentral

Por otro lado, el club anunció que el día del cotejo también se podrán retirar los tickets en el Gigante. En ese caso, las ventanillas se abren entre las 9 y las 13.

Finalmente, los organizadores del partido de Copa Argentina remarcaron que no habrá canje de entradas en Córdoba. De esta manera, tanto los hinchas canallas como los chaqueños deberán llegar al Estadio Mario Alberto Kempes con su boleto en la mano.

¿Cuánto cuestan las entradas al partido de Rosario Central y Chaco For Ever?

Los organizadores del partido de Rosario Central y Chaco For Ever iniciaron la venta de entradas populares por 5.000 pesos. En cambio, cada lugar en la platea del ex Chateau Carreras sale $ 7.500, incluyendo el costo por recaudación.

El duelo entre el Canalla y los albinegros se programó para el miércoles 2 de agosto a las 18 en la ciudad de Córdoba. El ganador se enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca en octavos de final de la Copa Argentina.