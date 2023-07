Copa Argentina: Rosario Central y Chaco For Ever se enfrentarán en Córdoba

Después del torneo de Primera División, Rosario Central no tendrá vacaciones inmediatas. Este miércoles se confirmó que el Canalla jugará con Chaco For Ever en Córdoba como parte de la programación de los 16avos de la Copa Argentina.

A una semana del duelo entre canallas y albinegros, los organizadores del certamen atacaron los últimos cabos sueltos para preparar el partido. Si bien ya estaba definida la fecha, hasta ahora no se conocía el horario ni la sede del cotejo.

¿Cuándo juegan Rosario Central y Chaco For Ever por Copa Argentina?

Según fuentes oficiales, Rosario Central y Chaco For Ever jugarán el miércoles 2 de agosto a las 18 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Se trata del primer partido de la Academia tras el cierre de la Liga Profesional 2023.

El ganador del encuentro en la capital mediterránea se enfrentará a Villa Mitre en octavos de final de la Copa Argentina. Los bahienses dieron una de las sorpresas del torneo, ya que eliminaron a dos rivales de Primera División: Arsenal y Godoy Cruz.

Rosario Central vuelve a competir en el certamen tras un debut auspicioso en San Nicolás. En su primer partido, el equipo de Miguel Ángel Russo clasificó gracias a una goleada sobre Central Norte de Salta.

En la vereda de enfrente, Chaco For Ever eliminó a Sarmiento de Junín por penales. Los dirigidos por Diego Osella están los últimos puestos de la tabla de la zona B de la Primera Nacional.

Antes del duelo de Copa Argentina, Rosario Central visita a Belgrano este viernes en la fecha 27 de la Liga Profesional 2023. De esta manera, el Canalla jugará en Córdoba dos veces en seis días.