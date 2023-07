Los jugadores de Godoy Cruz lanzaron un contundente comunicado contra el arbitraje tras las polémicas: “No es casual...”

Godoy Cruz cayó por 2-0 ante Banfield en su visita al Florencio Sola, con goles de Bisanz e Insúa. Tras un partido con fallos arbitrales discutibles, el plantel del “Tomba” difundió un duro comunicado contra el árbitro Darío Herrera en particular y el arbitraje en general. El club mendocino suma 38 unidades y actualmente se está quedando con el último lugar disponible para la próxima copa Sudamericana y según los jugadores, ese es el motivo por el que los árbitros del fútbol argentino los perjudican con decisiones polémicas.

“Los errores son normales, pero no que siempre perjudiquen al mismo lado. Pedimos por favor que se termine esto de una buena vez por respeto al club y al fútbol. No es casual que cuando estamos cerca de los primeros puestos o en posición de Copas sea más alevoso todo”, señalaron los jugadores a través del comunicado que publicó en sus redes Diego Rodríguez, arquero y referente del Tomba.

Con respecto a Darío Herrera, árbitro del partido con Banfield, el plantel de Godoy Cruz lo acusó de provocarlos constantemente con frases como “pedila ahora que vas perdiendo”, “no hables que tenés dos partidos en Primera” o “ahora no te voy a cobrar nada”.

En esa línea, el primero en salir a criticar a Herrara fue el sobrino nieto de Maradona, Hernán López Muñoz: “No hay que hablar del arbitraje, pero nos cobró todo en contra, las chiquitas eran todas para ellos. Después tuvo una actitud contra nosotros, con un par de jugadores y contra mí, de soberbia, que hace que el partido sea otro, que entremos en el juego de él”.

“A mí me dijo que no hable, que tenía dos partidos en Primera. Después a un par también, comentarios innecesarios, no es la manera de hablarle a un jugador. Jugó con eso porque yo ya estaba amonestado”, relató el sobrino nieto de Diego Armando Maradona en diálogo con La Página Bodeguera.

Pese al duro reclamo de los jugadores, desde la dirigencia tombina no están para nada de acuerdo con el comunicado y salieron a desacreditar lo expuesto por el plantel. “No avalamos comunicados que no sean de nuestras cuentas oficiales ni en instancias que no sean las antes mencionadas”, avisaron desde el club.

El comunicado de Godoy Cruz contra Darío Herrera

“Llevamos un año luchando contra los arbitrajes. Los errores son normales, pero no que siempre perjudiquen al mismo lado. Pedimos que por favor que se termine esto de una buena vez por respeto al club y al fútbol. No es casual que cuando estamos cerca de los primeros puestos o en posición de Copas sea más alevoso todo. Y lo que en otras épocas no ocurría ahora es alarmante, es la falta de respeto de algunos árbitros.

Godoy Cruz - Banfield Foto: redes

Acá citamos frases que hoy el colegiado dijo: “Pedila ahora que vas perdiendo”. “No hables que tenés dos partidos en Primera”. “Ahora no te voy a cobrar nada”. Todo esto acompañado de risas y soberbia. Muy grave todo”.

La respuesta de los dirigentes de AFA al reclamo de Godoy Cruz

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y presidente del Consejo Federal, le respondió de manera contundente al plantel del “Tomba”: “Existirá la posibilidad, para que los ‘Comunicados’ sean firmados con nombre y apellido. Porque resulta sospechosa su veracidad en cuanto al ‘autor’.

Godoy Cruz - Banfield Foto: redes

Además, Toviggino criticó a los jugadores de Godoy Cruz por su nivel futbolístico y pidiendo que hagan autocrítica antes de reclamar por los fallos arbitrales. “No voy a decirles que el ‘que más pide se muere primero’, pero una vez, SEPAN RECONOCER SUS ERRORES y la próxima PATEEN AL ARCO!!!”, puso el dirigente en Twitter citando el comunicado.