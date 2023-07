Plan Belgrano: Rosario Central pierde a Jaminton Campaz en la última fecha

Consagrado como el único invicto de local en el torneo, Rosario Central termina la Liga Profesional de visitante. El Canalla enfrentará a Belgrano este viernes en la fecha 27 y Jaminton Campaz es la primera baja confirmada, pero quizás no sea la única.

El “Bicho” fue amonestado el último domingo y sumó su quinta tarjeta amarilla en el certamen. De esta manera quedó suspendido y se perderá el partido con el Pirata en el Estadio Julio César Villagra.

El futbolista colombiano es un titular indiscutido desde que llegó a la Argentina. Este fin de semana aportó una asistencia en el empate entre Rosario Central y River, aunque la gran figura fue Alejo Veliz con un nuevo doblete ante el Millonario.

Por la ausencia de Campaz, Miguel Ángel Russo realizará al menos un cambio para enfrentar a Belgrano. Sin embargo, también es probable que retoque la defensa a partir del regreso de Carlos Quintana.

El "Bicho" jugó 24 partidos y metió 4 goles. Foto: @rosariocentral

Después de la fecha de suspensión, el director técnico puede reincorporar al marcador central en la formación titular. Esto le permite armar una línea de cinco jugadores en el fondo y mantener a Juan Cruz Komar.

El cambio de esquema táctico surge como una posible solución si Lautaro Giaccone no está en condiciones de jugar. El mediocampista terminó el último partido con molestias y es probable que Russo lo preserve para el duelo con Chaco For Ever en Copa Argentina. Lo mismo ocurre con Kevin Ortiz.

