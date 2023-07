Caso Franco Casco: la indignación y el dolor de la familia tras conocerse el veredicto en Rosario

Este martes, la Justicia Federal absolvió a todos los policías que habían sido acusados de detener, torturar y asesinar a Franco Casco, el joven cuyo cuerpo apareció flotando en el río en 2014, luego de estar encerrado en la Comisaría 7ma de Rosario. Conocida la sentencia, familiares y allegados calificaron de “bochornosa” la resolución.

El fallo no fue unánime. El juez Otmar Paulucci determinó que sí había elementos condenatorios, pero los jueces Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez votaron por la absolución. El fallo generó indignación en las puertas del Tribunal, donde familiares de Casco y miembros de la Multisectorial Contra la Violencia Institucional aguardaban el veredicto.

“Nos siguen condenando por pobres, por negros y por villeros. Siguen condenando a la pobreza, es muy bochornoso lo que acaba de suceder”, expresó Julieta Riquelme, miembro de la Multisectorial y hermana de Jonathan Herrera, asesinado en un caso de gatillo fácil. Y agregó: “vamos a seguir luchando porque no nos vamos a acostumbrar a esta mierda, vamos a apelar y llegar a las últimas consecuencias”.

¿QUé dijo el papá de franco casco tras conocerse la sentencia?

Una de las personas que más esperaba la sentencia era Ramón, el papá de Franco Casco. Abrazando un cartel con la foto de su hijo, el hombre escuchó el veredicto y manifestó su profundo dolor con el resultado: “A cuántos pibes han matado y quedaron impunes. Esto es una injusticia, pero seguiremos luchando. Yo creía que iba a haber alguna condena, quiero irme a mi casa”.

Ramón Casco, el papá de Franco, manifestó su dolor tras la sentencia Foto: Facebook Multisectorial contra la Violencia

La palabra del abogado de la familia de franco casco

Por su parte, Salvador Vera, abogado de la familia, habló con la prensa y expresó: “Estamos todos muy impactados, es una resolución que no esperábamos”. Además, aclaró que esperan los fundamentos del veredicto para apelar el fallo, basándose en que no fue por unanimidad.

“Lamentamos mucho la resolución, porque la familia y toda la sociedad merecía un reconocimiento de los hechos, una declaración de verdad. Me parece que esto no resuelve nada, hay un dejar hacer de la policía con esta resolución que aparentemente no recibe ninguna sanción por ingresar a una persona, no registrarla en el libro y someterla a padecimientos”, sostuvo el letrado.