Ramacciotti, feliz por Belgrano: su “los dos equipos de Córdoba están para más” y con quienes los comparó

En Perú, donde a los 70 años (los cumplió el miércoles 29 de mayo) dirige en Primera a la Universidad Técnica de Cajamarca, Carlos Ramacciotti celebró la histórica clasificación de Belgrano, que derrotó al poderoso Inter de Brasil y clasificó en el primer puesto a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Carlos Ramacciotti, ex técnico de Belgrano.

“Estoy muy contento por Belgrano, y es muy bueno lo del técnico (Juan Cruz Real), que está haciendo cosas importantes. A Belgrano le esperan cosas buenas si no desarma al equipo. Por que si no tenés los jugadores, puede venir Guardiola a dirigir y no pasa nada”, señaló Ramacciotti, con tres pasos por el club de Alberdi recordados por sus hinchas, por lograr la permanencia en Primera, por ejemplo.

Pablo Chavarría festejó así el empate parcial de Belgrano ante el Inter en Brasil por Copa Sudamericana Foto: Captura de Pantalla

“No es fácil ganarle a los equipos del Chacho Coudet, porque juegan bien. Más en todavía en Brasil. Y Belgrano lo consiguió con muchos jugadores de ese gran semillero que tienen, con el Beto Fernández en la Reserva, y con otros de mucha experiencia y que están identificados con el club. Más el trabajo que hicieron antes Guillermo Farré y Franco Peppino”, remarcó Rama.

Los posteos de Matías Suárez tras la histórica victoria de Belgrano en Brasil. (Captura).

“Quiero mucho a Belgrano y a Córdoba. Por mi cumpleaños me llegaron como cien mensajes con saludos. Y que no se enojen los Piratas, pero lo de Talleres también es muy bueno. Los dos equipos de Córdoba están para mucho más en las copas. Lo conozco a (Andrés) Fassi de cuando yo estuve en México y el en el Pachuca, y elige muy bien a los jugadores, que es el gran secreto”, aseguró el DT.

LA COMPARACIÓN DE TALLERES Y BELGRANO

“Yo nací en Rosario, me formé en Newell’s. En los años ‘70 sus clubes sacaron ventaja, salen jugadores como ocurrió con Messi y Di María, de exportación, mientras que lo de Córdoba era más a nivel interno. Ahora Talleres y Belgrano están haciendo las cosas bien, hay que darle mucha importancia a las Inferiores”, remarcó Ramacciotti.

Y enfatizó: “Lo que eran en ese momento Newell’s y Central para el fútbol argentino hoy lo son Belgrano y Talleres. Mérito de sus presidentes, porque tanto el Luifa Artime como Fassi están haciendo casi todo bien”.

Luis Fabián Artime y Andrés Fassi, presidentes de Belgrano y Talleres, en el Gigante de Alberdi en la previa del clásico. (La Voz)

LA CHARLA CON EL LUIFA ARTIME QUE NO SE DIO

“Acá en Perú tengo una foto grande, de mis tiempos de futbolista, con Ermindo Onega y Luis Artime Padre, que siendo figuras en River visitaban mucho Renato Cesarini. Mirá si conoceré la familia del Luifa... A él lo dirigí en Belgrano, terminamos muy bien, por eso me extraña que nunca me llamó aunque sea para conversar un rato sobre el club”, expresó Ramacciotti.