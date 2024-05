Sergio Goycochea: los cordobeses de Selección, qué dijo de Dybala y qué arquero de Córdoba prefiere

Con la Copa América a la vuelta de la esquina, de nuevo en el rol de comentarista televiso pero siempre con la camiseta Albiceleste puesta, Sergio Goycochea vislumbró lo que puede mostrar la Selección, el aporte de los jugadores cordobeses, la no convocatoria de Paulo Dybala y el nivel de los arqueros del fútbol de Córdoba.

“La responsabilidad siempre está presente para los que visten la camsieta de la Selección. Quizá un poco más liberados jugadores como Messi, Di María, Ottamendi, quien venían de un proceso más largo y ahora ganador todo. Tal vez puedan sentir más la presión lo más jóvenes, porque no están acostumbrados a perder. Es así de raro”, analizó el Goyco.

“Lo que más destaco de esta Selección es que no perdió la actitud, ese ojo de tigre de querer ganar todo. Me pasó cubrir los partidos con Panamá y Curazao en los festejos del campeón del mundo, en la animación a la gente al costado del juego, y veía a Scaloni dando indicaciones como si fuera la final de la Copa del Mundo”, agregó el ex arquero de la Selección.

Sergio Goycochea, exarquero y leyenda de la selección argentina, estuvo en la presentación de la hamburguesa Grand Leyenda de Mc Donald's por la Copa América. (Javier Ferreyra / la Voz)

Respecto de los rivales que se cruzarán por el camino en el objetivo de defender el título en la Copa América, apuntó: “El debut es con Canadá y habrá que ver cómo se da, son rápidos y muy físicos. De la Concacaf, México no está en un buen momento y Estados Unidos no termina de aparecer. A la larga, los rivales siempre son los mismos. Un Brasil que aún en una etapa de renovación siguen siendo de temer. Como decía Carlos Bilardo, ‘a mi dame un rival que juege bien antes que Brasil, aunque juegue mal’. Y está Uruguay, que ya nos dio un cachetazo en la Bombonera, con tremendos jugadores y la identidad que le está dando Marcelo Bielsa”.

LOS CORDOBESES ADENTRO Y PAULO DYBALA, AFUERA

“Históricamente Córdoba le dio jugadores a la Selección argentina. Como en 1978, en el ‘86 también. El Cuti Romero, Nahuel Molina, Julián Álvarez, son jugadores afianzados en Europa, en un fútbol como el nuestro que es netamente exportador”, observó Goycochea.

Sergio Goycochea, exarquero y leyenda de la selección argentina, estuvo en la presentación de la hamburguesa Grand Leyenda de Mc Donald's por la Copa América. (Javier Ferreyra / la Voz)

En cuanto a la no citación para Paulo Dybala, expresó: “Entiendo que se tome como una sorpresa, porque Paulo viene de una buena temporada y es parte del proceso. Me preguntan si Paulo puede estar en la Selección y obvio que sí, como también otros 60 jugadores en distintos puestos. Esa riqueza tenemos. Por lo demás, no se qué argumentos le dio Scaloni, estamos hablando de un jugador de 30 años camino a un próximo Mundial, con jugadores que aparecieron y tienen sus mismas características”.

CUÁL ELIGE DE LOS ARQUEROS DE CÓRDOBA

“Están bien los arqueros de los equipos cordobeses, tanto Herrera en Talleres como Losada en Belgrano y Roffo en Instituto. No digo cual prefiero porque van a decir que soy hincha de ese club, ja ja. Yo soy de Racing, porque tiene la camiseta como la de la Selección”, bromeó el Goyco.

Goycochea y Herrera hablaron un largo rato y de varios temas (Foto: Prensa Talleres).

“Hace poco tiempo tuve un encuentro con Guido, por su récord de partidos. Y conviviendo en el mismo puesto, que es maravilloso, también es cierto que sos uno de los más expuestos. Te están grabando todo el tiempo. Antes te mandabas una macana y capaz recién te enterabas el lunes. Acá, cuando se caen todas las estadísticas de posesión del equipo, de tiros al arco, de todo, la última marca es la del arquero. Y por la trayectoria y su vigencia, del tridente de Córdoba el que marca el rumbo es Herrera”, reflexionó.

EL NUEVO ROL DEL GOYCO, CON LA EMOCIÓN DE SIEMPRE

Sergio Goycochea fue el invitado estrella en Córdoba de McDonald´s, sponsor digital de la AFA, en el lanzamiento de Grand Leyenda, producto relacionado a la Selección en la Copa América con la hamburguesa de sabores bien argentinos y un regalo extra: cinco cartas que permitirán que todos puedan revivir el juego en la concentración previa a la final con Brasil en la Copa América 2021.

Sergio Goycochea, exarquero y leyenda de la selección argentina, estuvo en la presentación de la hamburguesa Grand Leyenda de Mc Donald's por la Copa América. (Javier Ferreyra / la Voz)

Y Goyco firmó camisetas de arquero, guantes que le arrimaron los muchos chicos presentes en el local ubicado en avenida Rafael Núñez, y se emocionó al firmar una casaca con la 10 de Diego Maradona. Ninguno de esos chicos lo vieron atajar, aunque sí lo reconocen por las transmisiones de la Selección en torneos de envergadura.

Sergio Goycochea, exarquero y leyenda de la selección argentina, estuvo en la presentación de la hamburguesa Grand Leyenda de Mc Donald's por la Copa América. (Javier Ferreyra / la Voz)

“¿Atajar un penal o plantarme ante una cámara? Sin dudas el penal, que define un partido. Con la transmisión están todos en éxtasis, te podés equivocar en un nombre y no pasa nada. Y eso que me tocaron dos finales del mundo eh, en Brasil 2014 y la de Qatar. Sensaciones maravillosas. En 2022 me tocó arengar a los hinchas en la semifinale y en la final, y fue lo más cerca que me sentí de volver a ser jugador después de mi retiro, hace 25 años. Y después el festejo... recuerdo que fui a abrazar al Dibu Martínez y me puse a pensar. ‘Este chabón tiene un año menos que mi hijo mayor’. Por lo menos estoy en edad de todavía poder recordarlo je”.