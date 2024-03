Un mano a mano muy Talleres: Guido Herrera con Sergio Goycochea

“Apenas empecé a jugar era 9, malísimo. Un día faltó el arquero, nadie se animaba y fui yo. No tenía pantalón, no tenía guantes, no tenía nada. Me gustó y luego pasé al arco grande y me quedaba gigante”. Parte de lo que le dijo Guido Herrera, arquero y figura de Talleres, a Sergio Goycochea en una distendida entrevista.

Guido Herrera, arquero de Talleres. (La Voz)

“Me gustó la idea de romper un poco con lo de llevar la misma remera que el resto, usar guantes. Pero cuando jugaba en el campito con mis amigos iba al centro. Pero me fui acostumbrando y de a poco lo fui perfeccionando”, ahondó el capitán Albiazul en la charla con el héroe de la Selección argentina en el Mundial 1990, ahora comentarista deportivo.

“Mi vieja nos bancó muchísimo a todos. Sufre hasta el día de hoy. Yo ya sé cómo es esto…ella si fue cinco veces al Kempes es mucho. Y no quiere ir porque lo sufre. Encima las veces que ha ido nos fue bien. Yo quiero que vuelva más seguido”, graficó Guido sobre la dífícil carrera del arquero.

Guido Herrera y su familia en el momento de recibir el reconocimiento por llegar a los 265 partidos en Talleres. (Foto de SportsCenter)

TALLERES, EL LUGAR EN EL MUNDO PARA GUIDO HERRERA

Herrera explicó que cuando dejó Córdoba para irse a jugar a Turquía extrañó más de lo que pensaba: “Quizá el lugar mío en el mundo es este, Talleres. Acá me enseñaron un montón de valores y me tocó ir creciendo a la par del club. Me siento súper identificado, me hice un hincha más”.