Q’Lokura formó parte del nuevo remix de Fer Palacios con un exparticipante de Gran Hermano

El Dj Fer Palacio lanzó uno de sus característicos remix con diferentes géneros musicales, entre ellos el cuarteto. Q’Lokura formó parte de la producción que cuenta con la participación de un exparticipante de Gran Hermano.

El nuevo remix de 44 minutos de Fer Palacio fue estrenado en la tarde noche del jueves 30 de mayo. La banda cordobesa, Valentino Merlo y Manzana forman parte de la producción que cuenta con 19 bloques de canciones.

Tu foto, Sin vergüenza, Hoy, El Amor de mi vida, La llevo al cielo, Perro Negro, Besos con Fernet, Latte, Gata Only vs Dándole, Bellakeo, Hooka, Preview, Oye mujer, Mi ex tenía razón, Me extranarás vs Ni una ni dos, bzrp session 58, Cuidado que te supero y Que onda perdida integran la nueva producción de Fer Palacio.