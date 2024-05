Se reveló el mensaje censurado de Mauro de Gran Hermano 2024 para Furia y los últimos jugadores

Gran Hermano 2024 se encuentra en instancias finales del juego, teniendo en cuenta que dentro de la casa quedan ocho jugadores: Virginia, Florencia, Furia, Emmanuel, Nicolás, Martín, Bautista y Darío, y la final será de tres participantes a principios de julio, luego de siete meses del inicio de la competencia.

Se acerca la final de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Debido a que los ocho participantes que aún permanecen en la casa de Gran Hermano 2024 se encuentra en instancias finales, la producción les acercó mensajes de sus excompañeros, es decir, de los otros 23 participantes eliminados de la competencia. Algunos mandaron doble mensaje, uno de aliento y felicidades para todos, y otro puntual a quienes más querían y a quienes menos.

En el caso de Mauro se mostró solo uno de los dos mensajes que envió. La producción mostró en el que dijo: “Hola, chicos. ¿Cómo están? Quería decirles que disfruten de estar ahí adentro, es algo increíble. Yo estoy acá afuera, me quería quedar. Acuérdense siempre mente, corazón y adaptación. Les agradezco un montón por haberme querido conocer y darme la oportunidad de mostrarme. Así que un saludo y beso enorme a todos”. Furia se mostró sorprendida, ya que esperaba un mensaje directo para ella.

De todas maneras, Mauro, vía historias de Instagram, explicó que él grabó otro video en el que mandaba mensajes puntuales a los que más quería. “Yo vi que pasaron mi saludo a lo último, pero fue el general, yo hice uno personalizado para un par de jugadores ahí adentro y no lo pasaron. Yo pensé que lo iban a pasar, pero no”, explicó Mauro.

Y luego, Mauro contó que decía el video que no pasaron: “Un mensaje para Bautista, para Florencia, que decía que la quería mucho, para Darío, que lo banco un montón. Y decía simplemente que no me esperen afuera, que yo no estoy esperando a nadie y que estoy soltero”. Teniendo en cuenta que él, aclaró que no está esperando a Furia, como ella cree, ya que para Mauro la relación terminó luego de la fuerte pelea dentro de la casa.

Mauro y Catalina de Gran Hermano 2024 protagonizaron un beso

Mauro dejó en claro que ya no quiere una relación con Furia y que está soltero, y en la gala de la nominación del pasado miércoles 29 de mayo, se dio un pico con Catalina en la tribuna del programa.