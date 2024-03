El final inesperado de Gonzalito, el “corazón” de Q’Lokura, que sorprendió a todos en el escenario

Q’Lokura abrió la temporada 2024 con altas expectativas y mucha música en los escenarios de la provincia de Córdoba. En uno de sus últimos shows, Gonzalo Millares protagonizó un final inesperado que sorprendió a todos en la tarima.

VIDEO: EL FINAL INESPERADO DE GONZALITO EN EL BAILE DE Q’LOKURA

La banda se presenta cada jueves, viernes y sábado para alegrar a sus fanáticos y fanáticas y bailar unos buenos temas. En uno de sus recientes shows, un asistente grabó un baile de “Gonzalito” que es furor en redes sociales.

“Termina el tema y se congela”, anticipó el joven que grabó al cantante de Q’Lokura que coordinó de gran manera el final de una canción con una media vuelta, el show de luces y la máquina de humo.

Gran parte de las personas que fueron al baile aplaudieron y aclamaron el prohibido de Gonzalo, el hincha de Belgrano que se sumó a Nicolás Sattler y Nicolás Herrera. El video fue compartido por Instagram a través de la cuenta @cordobeculiau.

QUIÉN ES GONZALITO MILLARES, LA ‘TERCERA VOZ’ DE Q’LOKURA

Gonzalito Millares está hace una década al lado de Facu y Chino, cuando ambos eran Chipote, la banda previa a Q’lokura. Canta, baila y se roba todos los aplausos de un público que está acostumbrado a su presencia en cada una de las presentaciones.

Tiene 50 años, es de Córdoba y nació a metros de la cancha de Belgrano, por lo que es hincha del Pirata. En diálogo con La Voz, reconoció que siempre fue un fanático del cuarteto y del baile.

“Vivo con mi hermana Virginia, pero estoy todo el tiempo con la banda. No me pierdo ni un baile”, dijo en su momento, en una entrevista con el mismo medio. En esa oportunidad, contó que conoció a Nicolás en un mal momento: “Yo estuve internado, deprimido, bajoneado. Tomaba alcohol. No estaba bien. Estaba mal, mal, pero el Nico me sacó de eso. Yo le debo mucho a él. Me sacó de la mala”.