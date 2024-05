Nicki Nicole reveló lo que más le cuesta de ser artista: “Pasé vergüenza”

Nicki Nicole es una cantante argentina de 23 años, que saltó a la fama en 2019, cuando recién comenzaba su carrera, teniendo en cuenta que su primera canción “Wapo Traketero” fue un éxito. Desde entonces, ganó terreno internacional y se convirtió en una de las referentes del género urbano en el país.

Debido a su éxito temprano y a los múltiples shows que trajo ello, Nicki Nicole debió aprender todo lo que conlleva ser una artista de la música. Teniendo en cuenta que arriba del escenario, la mayoría, además de cantar, realiza coreografías y puestas en escenas que requieren de baile y actuación.

Nicki Nicole reveló que no sabe bailar Foto: Web

Dentro de este contexto, Nicki Nicole reveló en una entrevista con “Jessi en Exa” sobre lo que más le cuesta de ser una estrella. “La demanda que más me ha costado es la de hacer TikToks porque yo no bailo bien y es algo que se sabe y no hay ningún problema decirlo. Me ha costado mucho el hecho de poder encontrarme cómoda en hacer un challenge o algo sobre mi canción”, explicó Nicki.

“Primero, le conté a mi público que soy de manera y una vez que lo entendieron, todo fluyó. Hay una demanda de qué estará haciendo”, agregó Nicki y habló sobre lo que es estar activo e inactivo en las redes sociales, y que pasa de todo si no usas el celular dos días. “La cintura la dejo en casa, si la llevo puedo pasar vergüenza. Así que la dejo en casa”, finalizó Nicki sobre su performance en el baile.

De todas maneras, Nicki Nicole a lo largo de los años mejoró en su baile y actualmente, realiza más TikToks que antes.

Nicki Nicole lanzó “Cafecito”, una colaboración con Sech

El jueves 30 de mayo Nicki Nicole lanzó “Cafecito”, una canción que reúne a Gordo, el productor musical guatemalteco, y luego con Sech, el cantante panameño y uno de los grandes referentes del reggaeton, creador de múltiples hits.