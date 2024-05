Celeste Cid apostó por un corset con transparencias y enloqueció a sus seguidores en Instagram.

Celeste Cid es considerada una de las mujeres más bellas del país, no deja de cautivar a sus seguidores en Instagram con cada publicación que realiza y que de alguna manera la mantienen en la tendencia, ya que por ahora no está en la televisión.

La actriz estaría apostando nuevamente al amor.

En esta ocasión, la artista ha protagonizado una impactante producción de fotos en la que ha deslumbrado con un look off white de pies a cabeza, poniendo especial foco en un corset blanco que ha acaparado todas las miradas.

Celeste Cid, angelical y audaz Foto: instagram

Celeste Cid continúa cautivando a su audiencia a través de las redes sociales, donde comparte sus elecciones fashionistas más acertadas. En esta oportunidad, la actriz ha vuelto a demostrar su buen gusto y estilo, apostando por una tendencia clave del otoño invierno 2024: las transparencias.

La prenda con la que Celeste Cid marcó tendencia

En las fotografías, Celeste Cid luce un corset blanco ultra transparente que deja entrever su piel de manera sensual y elegante. El diseño strapless, con ballenas que definen su figura, se complementa a la perfección con un pantalón de sastrería de tiro alto con las botamangas acampanadas, creando un look a la vez sofisticado y moderno.

La actriz no teme a la hora de explorar diferentes estilos y, en esta ocasión, ha demostrado que la sensualidad no está reñida con la elegancia. El corset blanco se convierte en la pieza central del look, aportando un toque de coquetería y romanticismo a su imagen.

Celeste Cid continúa enloqueciendo a sus seguidores con sus posteos y causando sensación con sus outfits. Dueña de una belleza apabullante, la actriz no teme a mostrarse en diferentes estilos, desde los más casuales y naturales hasta los más sensuales y sofisticados, como en esta ocasión.

El corset blanco se convierte en un símbolo de su estilo único, demostrando que la sensualidad se puede expresar de diversas maneras.