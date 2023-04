Asado de Faso, la tiktoker rosarina, fue al médico por una erupción y recibió un peculiar diagnóstico

A Nani Unu las cosas no le están saliendo bien. La joven, que acostumbra ventilar todos los aspectos de su vida privada, contó hace un tiempo a sus seguidores que se le había roto el lavarropas y no podía conseguir uno nuevo, porque no tenía dinero. Ahora, la influencer conocida como Asado de Faso recibió un peculiar diagnóstico sobre un problema de salud que arrastra hace semanas.

La tiktoker contó hace unos días que había comenzado a brotarse con pequeños bultos parecidos a picaduras en las extremidades. Pese a que sentía mucha molestia no fue al médico y la situación siguió avanzando, a tal punto que, en un video que ella misma posteó, se puede apreciar cómo el brote tomó gran parte de sus piernas.

Alertada por sus seguidores, la rosarina decidió sacar turno con un médico dermatólogo, que le corroboró sus propias sospechas: la enfermedad que afecta su piel es sarna y, pese a que no dio detalles sobre cómo pudo haber sido el contagio, es claro que dejar avanzar el padecimiento no fue una buena idea.

¿QUién es la tiktoker asado de faso?

Nahir Lorenzetti tiene casi 650 mil seguidores en TikTok. Empezó publicando videos en YouTube sobre diferentes temas y después tomó un camino similar en Instagram, siempre con la mira puesta en temas polémicos que le valieron sanciones de la red social en más de una ocasión.

Madre adolescente de gemelas, la joven rosarina se hizo popular gracias a un video en el que pedía que alguien la mantuviera económicamente, porque no quería trabajar. Con su popularidad, aprovechó para postularse a la nueva edición de Gran Hermano 2023.

Además de su pasado como youtuber, Asado de Faso tiene una veta musical y publicó varias canciones como Nani Unu. “No me escucha mucha gente, pero le sigo metiendo”, afirmó.