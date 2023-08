Marcela Acuña exigió ver a su familia, tener un celular todo el día y contar con más visitas

Hace 60 días que Cecilia Strzyzowski está desaparecida, y todos los indicios y pistas recolectados por la Justicia de Chaco apuntan a que fue asesinada el viernes 2 de junio en manos del clan Sena. En este marco, durante la primer semana de agosto se definirá si los imputados continuarán detenidos.

Marcela Acuña y Emerenciano Sena, dos de los implicados en el homicidio de la joven, fueron trasladados hacia la Fiscalía el miércoles 2 del mes. El líder piquetero se negó a ampliar su declaración, mientras que la mujer dio a conocer una lista de exigencias.

Por un lado, pidió ver a su marido y a su hijo, César Sena; y por el otro, también exigió tener un celular las 24 horas del día y más visitas. En esta misma línea, su muchacho, el principal sospechoso del femicidio, inició una huelga de hamrbe el lunes 31 de julio luego de que no le brindaran una pava eléctrica y un anafe.

“Yo encubrí a César”: Marcela Acuña confesó que Cecilia Strzyzowski fue asesinada por su hijo

Son varias las cartas que escribió Acuña desde que la detuvieron hace menos de dos meses. Entre ellas, la que más controversia generó fue una de las últimas en la que confiesa que su propio hijo, César, asesinó a Cecilia Strzyzowski y ella lo encubrió.

Por supuesto que podría tratarse de una estrategia para que Emerenciano Sena y el resto de los implicados sean liberados. No necesariamente cuenta como un elemento probatorio, pero el escrito fue sumado a los expedientes fiscales.

En la carta, ella se dirige hacia su esposo y le expresa: “Te quiero en libertad, aunque yo no salga. Vos sos mi líder”. Además, reivindica su amor hacia el piquetero socialista, le da consejos sobre su salud, y le pide disculpas por no haberle contado que encubrió el femicidio.

“Sos mi horizonte, te quiero en libertad aunque yo no salga, vos sos mi líder, nunca te lo dije pero bueno , siempre fue así, siento que te fallé por cubrir a César y no puedo vivir con eso, si no salís no sé que va a pasar conmigo. Mi fuerza sos vos y ayudas a mi hijo”, añadió la sospechosa.