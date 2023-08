El pedido que le hizo la mamá de Cecilia Strzyzowski a Alberto Fernández durante su reunión

El lunes 31 de julio, Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, confirmó a través de sus redes sociales que se reunió con Alberto Fernández ese mismo día en el marco de la causa por la desaparición y presunto femicidio de su hija. En este sentido, le hizo una serie de pedidos al presidente.

Desde su Instagram, la chaqueña explicó: “Estuvimos hablando por más de dos horas de los movimientos sociales, y yo le estuve contando todo lo que pasa acá, todo lo que yo vi, todo lo que pasa con la causa”.

Además, pidió que la Justicia de Chaco sea transparente. No hay que pasar por alto que los imputados en la causa son fieles aliados al Poder Ejecutivo local, y Romero cree que esto puede interferir.

Este encuentro se dio en Resistencia, oportunidad en la cual el mandatario se presentó junto al gobernador peronista Jorge Capitanich durante la apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad.

“Le estuve pidiendo (a Fernández) que por favor intervenga con el tema de las casas del barrio Emerenciano. Le dije lo que yo pensaba de los políticos, que eran todos unas cucarachas, y él me dijo: ‘yo te voy a demostrar que no’; le tengo fe y espero que me lo demuestre. Me fui con esperanza”, contó.

Cabe destacar que hay un barrio en Resistencia que lleva el nombre de Emerenciano Sena, exsuegro de Strzyzowski e imputado por homicidio agravado. Según se ha denunciado, las casas se le ha entregado a varios simpatizantes de él, pero no las escrituras.

EL PRESUNTO AUDIO FILTRADO DE EMERENCIANO SENA

En la última semana, se difundió un audio que presuntamente habría grabado el detenido. En el mismo, le exigió a sus militantes que se movilicen en su nombre y pidan que lo liberen, o de lo contrario deberían mudarse de zona.

“Yo no tengo ninguna bandera política, lo único que quiero es que esas tres personas (Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña) queden en perpetua”, advirtió Romero. En este sentido, aseguró que los imputados no son presos políticos, sino políticos que están presos.