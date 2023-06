“Está lucrando con su muerte”: la madre de Cecilia Strzyzowski expresó su enojo con el padre biológico de la joven

Hace ya casi un mes que Cecilia desapareció y la investigación está cada vez más avanzada. Su padre no había salido a hablar hasta el domingo 19 de junio cuando, ante las cámaras, pidió justicia por el femicidio de su hija y aseguró estar viviendo una pesadilla. Gloria Romero, la madre de la joven, lo acusó de estar “lucrando con su muerte”, además de contar que hacía 24 años que no se ocupaba de ninguna de sus hijas.

El padre de Cecilia, Miguel Strzyzowski, se presentó el 19 de junio en un programa de televisión y expresó su dolor por la presunta muerte de su hija. El hombre dijo: “No puedo pensar que haya gente que pueda hacer eso. No sé si tienen perdón. Es fundamental que los culpables paguen por lo que le hayan hecho a Cecilia. Sinceramente, no sé si tienen poder. Lo fundamental es que los culpables paguen”.

Además, Miguel explicó que él conocía a Patricia Acuña, la hermana de Marcela, porque habían sido compañeros de colegio y mantenían el contacto por redes. Él se habría comunicado con Patricia para que le permitiera hablar con su hermana Marcela Acuña, aunque la conexión nunca se dio porque ella fue detenida.

Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez ingresando a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Foto: Redes

El padre biológico de Cecilia aclaró que no había salido antes a hablar porque tiene “un par de stent y problemas cardíacos”, aunque afirmó que él habla con la madre “una o dos veces al día” y sentenció: “No importa lo que haya pasado o no haya pasado. Lo que importa es nuestra hija”.

La acusación de la madre de Cecilia al padre biológico

Al enterarse sobre los dichos del padre, Gloria Romero manifestó su indignación por Instagram y lo acusó de estar cobrando por las notas que da sobre el tema. Además, contó que él nunca se hizo cargo de su hija: “Ahora se acuerda, después de 24 años, que tiene una hija porque está muerta y porque es un negocio. Es una falta de respeto, me rompí el culo criando a mis hijas sola y ahora este ser nefasto va a venir a ensuciarla”.

También lo acusó de tener una relación directa con la familia y de los Acuña y los Sena y de tener un arresto domiciliario por lavado de activos. “Por favor no le den cámara a un ser que cobra por las notas. Yo jamás pedí un peso. No puse colectas. Este hombre salió a pedir plata”, subrayó la madre.

Quién es el padre de Cecilia Strzyzowski

El hombre tiene 54 años y vive en un humilde barrio en Chaco. La madre de Cecilia dijo que él la abandonó con la crianza de sus dos hijas en común hace 24 años, por lo que no tenía relación con Cecilia, ni su madre, ni su otra hija.

Miguel Strzyzowski, padre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida el 2 de junio en Resistencia, Chaco. Foto: Gentileza NA

Miguel Strzyzowski tiene antecedentes por lavado de dinero, al utilizar “las cuentas bancarias de personas de bajos recursos para traer dólares desde Paraguay durante la época del cepo de Cristina Kirchner, y cambiarlos por pesos al valor ‘blue’ para sacar una tajada de un rulo que se mantuvo facturando entre 2012 y 2015″, según informó TN Noticias.

La Justicia determinó que, de esa maniobra, hubo movimientos por $ 79.621.323 que, hoy en día, representarían unos 9,4 millones de dólares al cambio de 2014.