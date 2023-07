La historia del talentoso chubutense que se volvió viral por tocar con su ingeniosa guitarra

Su pasión por la música y el deseo por convertirse en un artista le dieron las herramientas necesarias a Sergio Almendra para perseguir ese sueño a toda costa. Desde los 15 años que el chubutense está en este trayecto, y se volvió viral debido a su particular e ingeniosa guitarra.

El hombre, oriundo de Trelew, se remontó a aquella edad, cuando su abuela le regaló la primera que tuvo. Entonces, recordó: “Las ganas de tocar me surgieron cuando lo vi al Tino Paillalef en su grupo ‘Tino y la guitarra mapuche’, me llamó mucho la atención como se desenvolvía. Era algo local, casi un vecino, que me hacía sentir que podía llegar a hacer lo mismo”.

Los baches no son escusas para él. Con 33 años, su talento y su instrumento cruzaron las redes sociales. El diario Jornada lo filmó mientras tocaba en la plaza central de Puerto Madryn con ese particular objeto de cuerdas: una guitarra hecha con una lata de yerba.

El curioso sentido detrás de la guitarra de yerba del músico chubutense

Por supuesto que no pasó desapercibido este instrumento tan poco común. Sin embargo, Sergio explicó que es una práctica más habitual de lo que se cree, la cual data de hace muchos años y tiene un trasfondo social bastante duro.

“Este estilo de instrumentos hechos con cosas caseras viene del blues. Se trata de un tipo de guitarras llamadas “Cigar Box”, porque las originales estaban hechas con cajas de cigarrillos, palos y cuerdas”, comentó.

Luego, Almendra sumó: “La práctica surgió de la época de esclavitud en Estados Unidos; como a los esclavos se les prohibía hacer música, ellos con lo que tenían a mano armaban instrumentos. Y eso perduró en la historia del blues”.

La trayectoria de Sergio en el mundo de la música

Por su parte, contó que fue conociendo a muchas personas y muchos géneros musicales en su paso por Puerto Madryn, entre ellos a Fabio Aravena, que es lutier y se dedica a la fabricación de estos instrumentos.

“Es básicamente un movimiento estético, pero que también demuestra que podes hacer música con lo que quieras”, contó. Así es como empezó a navegar por diversas páginas de lutieres que hacían esto, y cuando vio la guitarra hecha con la lata de yerba, juntó la plata y se comunicó con el autor.

Sergio, el talentoso chubutense que se volvió viral por tocar con su ingeniosa guitarra. Foto: Jornada

Era un lutier cordobés que fabricaba instrumentos con latas de todo tipo. Al momento de intervenir estos objetos caseros y convertirlos en un instrumento, hay que asegurarse de que el sonido mantenga una calidad digna.

Sergio por el momento utiliza su guitarra para tocar en las plazas de Trelew o Puerto Madryn. A veces lo hace solo y otras tantas veces acompañado de su familia; los vecinos y turistas se deleitan con su talento y su Cigar box.