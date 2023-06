Ana Devin, la música que perdió parcialmente la audición y concientiza sobre la hipoacusia neurosensorial

Ana trabaja en el mundo del arte desde los 17 años, pasó por teatros, tiene una banda, trabaja en fiestas y boliches. Hace un tiempo que no estaba escuchando correctamente hasta que decidió hacerse los chequeos y le diagnosticaron hipoacusia neurosensorial. En una entrevista con Vía País, explica la importancia de cuidar la salud auditiva.

En su Instagram se define como “Mocatriz”, por una famosa canción, que significa “modelo, cantante y actriz”, y su excentricidad se deja ver en cada música, obra y proyecto artístico. Ana Devin tiene 37 años, nació en Pilar y tiene un largo recorrido en el arte y el espectáculo.

La grandiosa trayectoria artística de Ana Devin

“Mis primeros pasos por el arte fueron estudiando danzas de chiquita, hasta que empecé a trabajar a los 17 años con Pepe Cibrián”, contó la artista a Vía País. Además, estuvo en musicales, en el mundo de la moda, la música, con distintas bandas, trabajó en boliches y fiestas y más: “Hice todo tipo de cosas random para sobrevivir”.

Actualmente, trabaja como productora artística de las fiestas Plop y La Puerca, es la cantante de Ramen, una banda de rock alternativo, que tiene muchas fechas programadas e incluso teloneará a Los Cabezones en Vorterix este 16 de julio. Además, trabajó, hasta este domingo 25 de junio, en Cuando no quieras sentir, una obra musical, junto a su hija de 11 años. “Estamos chochas compartiendo escenario”, expresó.

Ana Devin tiene una larga trayectoria en el arte. Foto: Ana Devin

Su diagnóstico de hipoacusia neurosensorial

Ana contó cómo fue el proceso hasta dar con el diagnóstico de esta discapacidad: “Fue algo progresivo con los años, yo siempre trabajé mucho con la música, en teatros, con sonidos muy fuertes y también trabajé casi 10 años en boliches y siempre estoy expuesta a ruidos fuertes”, explicó.

“Yo siempre menosprecié el hecho de la pérdida auditiva”, declaró. Hasta que comenzó a darse cuenta de que no escuchaba bien a quienes se querían comunicar con ella. “Mi hija me llamaba desde la parte de arriba de mi casa y yo no me daba cuenta, también me costaba escuchar la palabra hablada o cuando me resfriaba y escuchaba poco, pensaba: debe ser porque estoy resfriada y estoy más taponada”, confesó.

Ana Devin en Canta Conmigo Ahora como jurado. Foto: Canta Conmigo Ahora

Ana se había hecho una audiometría, pero menospreció el resultado: “Luego, trabajando en el programa Canta Conmigo Ahora como jurado, estaba compartiendo asiento con Nacho Mintz, que siempre fue mi otorrinolaringólogo y me dijo que se había cuenta de que no estaba escuchando bien y ahí me fui a hacer una prueba tonal”.

Fue a varios audiólogos hasta que dio con la indicada, que le hizo la prueba. Desde ese entonces, usa audífonos para algunas situaciones, no para trabajar de noche ni para tocar con su banda, pero sí en su uso diario. “Los equipos son extremadamente caros y creo que para alguien que no tiene suficiente llegada económica es muy difícil proveerse de un buen equipo”, manifestó.

Devin explicó cómo lo vive en primera persona: “El cerebro manda una orden que es la cotidiana desde que naciste. Yo no nací así, yo perdí la audición, entonces la percepción es neurosensorial: por momentos pienso que escucho y descifro una cosa cuando en realidad me dijeron otra. Por eso es necesario el uso del audífono”.

La importancia de concientizar sobre la educación auditiva

Ana decidió contarlo en redes para visibilizar lo necesario que es cuidar la salud. “Mucha gente lo menosprecia porque no hay educación auditiva, nos ponemos auriculares todo el tiempo, escuchamos con mucho volumen. Y el oído es sagrado, lo que se pierde no se recupera”, explicó.

Además, hizo énfasis en que no debe dar vergüenza usar audífonos y que no se debe pensar que solo lo utiliza la gente mayor, porque muchos jóvenes hoy en día los necesitan porque tienen mucha pérdida auditiva por haberse expuesto a tanta contaminación sonora.

Ana Devin, cantante de Ramen. Foto: @ramenmusica

Sobre todo hizo hincapié en la protección para quienes se expongan a mucho ruido. “Por ejemplo, cuando uno sale de un boliche o recital con un sonido muy fuerte, a veces siente un pitido o zumbido y piensa que es por escuchar música, pero en realidad eso es pérdida celular, que hace que tu oído empiece a perder recepción auditiva”, advirtió.

Ana recomendó tener siempre protecciones a mano y usar los tapones en boliches o lugares de exposición alta. Hay algunos básicos que se venden en farmacias y sino hay otros personalizados, por ejemplo, para música y se puede elegir diferentes graduaciones. Además, habló sobre la importancia de hacerse los chequeos auditivos y tratar de regular los volúmenes. “Yo cuando era joven me ponía los auriculares al palo y no me daba cuenta de que me estaba lastimando”, confesó.

