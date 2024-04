Leonardo Viotti fue uno de los invitados a la Cena Anual de la Fundación Libertad

El presidente Javier Milei encabezó la cena anual de la Fundación Libertad, donde se congregaron destacados líderes políticos y figuras del ámbito nacional e internacional. El encuentro, celebrado en el Complejo Goldcenter de Parque Norte, contó con la presencia del intendente de Rafaela, ex mandatarios como Mauricio Macri y José María Aznar, así como funcionarios del gobierno actual y referentes de la oposición.

Entre los invitados destacados se encontraban el ex presidente argentino Mauricio Macri y el ex mandatario español José María Aznar, quienes compartieron espacio con líderes actuales como el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el ex ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

La presencia de funcionarios del gobierno actual, como el ministro de Economía Luis Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el asesor presidencial Federico Sturzenegger, así como la participación de legisladores y gobernadores, contribuyeron a darle un carácter político trascendental a la velada.

El discurso del presidente Milei estuvo marcado por el reconocimiento a los integrantes de su gabinete, a quienes comparó con figuras de renombre como Lionel Messi en sus respectivas áreas. Además, la presencia de personalidades del ámbito empresarial y académico agregó un elemento de diversidad y relevancia al evento.

Luego del encuentro, Viotti manifestó: “El esfuerzo que hacen desde la fundación para aportar estudio, investigación y análisis es clave para tener una sociedad mejor. Pondero fuertemente la intención reflexiva y de aportar pensamiento estratégico para nuestro país”.

Y agregó: “Siempre es importante rescatar el valor de la capacitación, el trabajo de seminarios, cursos y talleres que hacen Porque la política debe tener espacios de reflexión Es relevante comprender las diferenciar para lograr mejores resultados”.

La Fundación Libertad, reconocida por su labor en defensa de los principios de libertad, democracia y libre mercado, consolidó su posición como un actor influyente en el panorama político nacional e internacional con esta histórica cena anual. La convocatoria sin precedentes y la presencia de líderes de distintas corrientes ideológicas subrayaron la importancia del diálogo y la colaboración en el contexto actual.