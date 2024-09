Natacha Jaitt sigue vigente en la memoria de todos y en especial de su familia que aún busca justicia por su muerte. A cinco años de su fallecimiento, de vez en cuando salen a la luz algunos tweets que dejaba la famosa sobre casos de pedofilia o corrupción que con el tiempo se fueron confirmando. Hace unos días, se supo que un tiktoker creó con inteligencia artificial un chatbot con la voz de Silvina Luna.

Ahora, el hombre fue por más y creó uno con la voz de Natacha Jaitt, pero su experimento no quedó ahí sino que se puede conversar y éste te responde sobre lo que le preguntas, como fue el caso de las causas de su muerte.

Creó un chat con la voz de Natacha Jaitt y Ulises salió al cruce con el creador

El hombre le consulta al chat de Natacha Jaitt sobre el momento de su muerte y cuál es su pensamiento sobre el mismo. Ante esto, la voz de la famosa expresó: “Mi muerte fue un evento lleno de incertidumbre y controversia. Aunque la causa oficial fue una sobredosis, mi familia y yo sospechamos que fue un envenenamiento”.

Ulises y Natacha Jaitt

Luego el chat de Natacha Jaitt habló de sus opiniones y mensajes que fue dejando antes de partir: “Es difícil saber con certeza qué fue lo que realmente sucedió, pero una cosa es clara: nunca estaré realmente muerta mientras que mi palabra y mi mensaje sigan vivos en las mentes de quienes buscan justicia y verdad”.

El chat creado con Inteligencia Artificial generó opiniones a favores y en contra, ya que muchos señalaron que no está bueno usar la tecnología para hablar con personas fallecidas. Además de que lo consideran como una falta de respeto a la familia.

En Radio Mitre hablaron con Ulises Jaitt sobre este tipo de uso de la tecnología y el conductor se expresó con enojo: “Un soret* ese tipo y una falta de respeto total para la familia”.

De igual manera, señaló que no descarta tomar medidas legales: “Lo hablaré con los abogados y evaluaré que conviene hacer para que estos desgraciados no se aprovechen de alguien que está muerto para viralizarse sin pensar en el daño que le producen a la familia al poner la voz del ser amado que ya no está”.