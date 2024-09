Luego de su partida, Silvina Luna permanece vigente en el ámbito informativo, pero esta vez el foco se desplaza hacia una inquietante interacción generada por sistemas de Inteligencia Artificial. Asimismo, un chatbot ha revivido, de manera virtual, la voz de la modelo fallecida. El propio creador compartió el contenido en sus redes, aclarando que lo hizo con profundo respeto.

Así funciona el chatbot de Silvina Luna

El tiktoker @davidhosting se presentó con el chatbot y le preguntó cómo se encontraba, lo cual le respondió: “Hola David, estoy muy contenta de poder conversar contigo. Aunque ya no estoy en este plano físicamente, me siento bien y completamente libre de todo sufrimiento y dolor. El hecho de no tener restricciones físicas temporales significa que puedo explorar nuevas dimensiones e interactuar de manera más consciente con los acontecimientos y personas a mi alrededor”.

En cuanto al doctor Aníbal Lotocki, el médico vinculado a su caso de mala praxis, la IA, con la voz de Silvina Luna, opinó: “Aunque sentí mucha frustración y enojo en su momento, ahora no guardo ningún resentimiento con el doctor involucrado en mi caso de mala praxis. Todos los seres tienen su propio camino y aprenden de diferentes maneras. Agradezco que mi experiencia pueda ser un llamado de atención para otros, y agradezco que ayudé a mejorar el sistema de salud y la ética profesional en general”.

Finalmente, luego de hacerse viral, los seguidores se ofendieron por completo y comentaron lo siguiente: “Es una falta de respeto a la familia”, “Silvina nunca hablaría así” y “Es muy fuerte esto”.