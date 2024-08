Desde Nazarena Vélez a Gustavo Conti: los famosos que recordaron a Silvina Luna en el aniversario de su muerte

Silvina Luna fue una modelo y actriz argentina, que saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano 2001. Desde entonces, se ganó un lugar en los medios de comunicación. El 31 de agosto de 2023 falleció a 43 años.

Se cumplió un año de la muerte de Silvina Luna

Silvina Luna falleció, tras pelear por su vida, ya que fue diagnosticada de hipercalcemia e insuficiencia renal, y recibía diálisis tres veces por semana. La noticia de su muerte conmovió al mundo del espectáculo, y a un año de su muerte, sus amigos la recordaron.

Uno por uno: todos los famosos que recordaron a Silvina Luna en el aniversario de su muerte

Cinthia Fernández recordó a Silvina Luna en el aniversario de su muerte

Cinthia Fernández compartió un video inédito con Silvina Luna, en el que la estaba filmando para sacarle fotos, y escribió: “Quiero recordarte riéndonos, Moon. Beso al cielo y que tu alegría y esos bellos ojos iluminen desde donde estés a tus seres queridos y les des fuerza, como iluminabas a todos los que tuvimos el placer de conocerte”.

“Buena compañera, querida por todos y noble. Todo lo hermosa que eras por fuera, lo eras por dentro. Qué injusto que ya no estés acá. Ojalá tengas la justicia que te mereces y que tu alma esté en paz. Te quiero, fue un placer haber compartido un ratito de tu vida con vos”, agregó.

Nazarena Vélez recordó a Silvina Luna en el aniversario de su muerte

Nazarena Vélez escribió: “Un año sin Silvina. Que se haga justicia”, y compartió una foto cuando compartieron elenco en “El Champán las pone mimosas” durante el año 2007.

El mensaje de Gustavo Conti en el aniversario de muerte de Silvina Luna

Gustavo Conti compartió un video de Instagram y explicó su enojo frente a los que se pasean por programas para hablar de Silvina Luna haciéndose los amigos fatales. “Yo sobre mi amistad con Silvina, no le tengo que dar explicaciones a absolutamente nadie. Hace un año no hablé porque todo era todo muy reciente y no tenía ganas, pero ahora tengo un poco más de fuerza para defender de las pelotudeces que dijeron”, aclaró sobre que lo cuestionaron cuando hablaba de la salud de su amiga.

Ángel de Brito recordó a Silvina Luna en el aniversario de su muerte

Por su parte, Ángel de Brito reposteó la publicación que hizo el día que falleció Silvina Luna: “Más de 20 años trabajando juntos, siempre alegre. Así te voy a recordar. Miles de anécdotas, como cuando nos casamos en una improvisada falsa boda. Por tu memoria y tu sufrimiento, vamos a intentar que tu pesadilla se convierta en justicia”.