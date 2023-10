Milei organizó una “contra cumbre” al Coloquio de IDEA: reunió a más de 50 empresarios

A semanas de las elecciones generales, Javier Milei desafió al Coloquio de IDEA en Mar del Plata. No solo no asistió al evento, sino que organizó una reunión paralela al reconocido encuentro del sector privado.

Este mediodía tuvo un almuerzo en el que recibió a unos 50 empresarios y lo hizo a la misma hora en que estaba pautada la presentación de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

“No fui a IDEA porque no me trata bien”, aseguró Milei.

La organización del almuerzo del libertario estuvo a cargo de uno de sus hombres de confianza, el presidente del Banco de Valores, Juan Nápoli y se realizará en el bar Furia, de Mar del Plata, a partir de las 13.

Al evento concurrieron Martín Cabrales, Marcelo Figueiras, Guillermo Cerviño, Rodrigo Fernández Prieto y el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

Los empresarios de IDEA reconocieron que la ausencia de Milei -a la que se suma también la del ministro de Economía, Sergio Massa, que adjudicó motivos de agenda para no concurrir- no es ideal ni estaba dentro de los planes. Además, agrega más tensión a la incertidumbre que despierta el escenario electoral y especialmente la figura del libertario, cuyos planes económicos aún no quedan claros.

“Claramente, hacer un coloquio en medio de los dos debates presidenciales y a dos semanas de las elecciones traslada buena parte de la expectativa a lo que tienen que decir los políticos. Cada candidato tiene todo el derecho a tener su estrategia electoral, pero creo que se pierde una oportunidad porque nosotros jamás hacemos emboscadas”, evaluó Daniel González, Director Ejecutivo de IDEA.