Eliminación de las PASO: por qué Javier Milei y otros dos liberales podrían ser decisivos para la medida

El oficialismo proyecta eliminar las PASO y la oposición se niega rotundamente. En Diputados, ambos lados hacen números en caso de que se llegue a discutir allí pero la gran incógnita es cuál será la postura del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, su compañera de bloque Victoria Villarruel, y la diputada Carolina Píparo, que por el momento integra el espacio de José Luis Espert, aunque se está alejando del economista.

Milei y Villarruel decidieron no anticipar su posición en caso de que haya un debate en el recinto. Sin embargo, se sabe que en el pasado criticaron las Primarias por el gasto público que conlleva, pero “traicionar“ aquella postura lo dejaría de cara a “hacerle el juego al kirchnerismo”. Para la oposición, sería una oportunida de exponerlo.

Las PASO, en la mira. Foto: José Gutierrez

Si bien hoy no hay un proyecto oficial, en los próximos días, el diputado Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro presentará su propia iniciativa. El legislador entró en contacto con otros bloques y con el oficialismo para analizar la posibilidad de una presentación conjunta.

Pero para lograr quorum en Diputados se requieren 129 funcionarios. Y, en caso de que existiera consenso total en el oficialismo -nada seguro en este momento-, el Frente de Todos podría sentar a 118 legisladores propios. Además, se les sumarían los cuatro diputados de Provincias Unidas (incluido el propio Di Giacomo) y Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino.

También se prevé el apoyo de los legisladores nacionales de Córdoba Federal, que responden al gobernador peronista Juan Schiaretti. De modo que se llegaría así a 126 legisladores: a tres del quorum.

De la vereda de enfrente, los 116 diputados de Juntos por el Cambio y los otros cinco que integran el Interbloque Federal (socialistas y peronismo bonaerense) no acompañarán. La oposición suma a su posición a dos diputados que integran el bloque SER, incluido el santacruceño Claudio Vidal.

La pregunta ahora es con qué tres diputados contaría el oficialismo para llegar al objetivo. Bien los puede buscar en los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos del bloque liberal de Javier Milei, o los dos del bloque de José Luis Espert. Sucede que desde la Izquierda ya dieron señales de que no acompañarán al oficialismo y el liberal Espert dijo lo mismo por su lado.

Cuál es la postura de Milei y los liberales

“Va a jugar con las reglas que haya. Si hay PASO él va a competir y si no hay PASO, también. La eliminación no es tema de la agenda de la sociedad, es un tema de la agenda de la política resolviendo sus problemas, y por lo tanto no es tema de la agenda de Milei”, dicen desde el entorno del liberal.

Si bien cuestionaron en alguna oportunidad la existencia de las PASO, en La Libertad Avanza indicaron que no confirmarán su posición en principio hasta que haya un proyecto presentado y la posibilidad real de una sesión.

Espert adelantó que no acompañará la eliminación de las PASO. Foto: Nicolas Bravo

Carlos Kikuchi, exjefe de prensa de Domingo Cavallo y uno de los armadores políticos de Mile, dijo hace un mes: “En un país donde la mayoría de la gente no tiene para comer o comprar remedios, insistir con las PASO obligando a los argentinos a pagar con sus impuestos la interna de JxC es de una falta de solidaridad e inmoralidad absoluta. ¡La casta al palo!”.

En caso de que efectivamente llegue al recinto, Milei deberá elegir entre su “ideología” o “pragmatismo político” para evitar quedar pegado a una jugada del oficialismo. En Juntos por el Cambio y en el sector del Interbloque Federal que defiende las PASO en Diputados se encargan a diario de recordar que la posición del liberal es definitoria, con lo cual también se encargaránde exponerlo si finalmente el proyecto avanza.

En tanto, la compañera de José Luis Espert, Carolina Píparo, no adelantó su postura. En las últimas semanas, Píparo compartió recorridas, actos y fotos con Milei y Villaruel, alejándose de Espert, lo que muestra que también el liberalismo tiene su interna.