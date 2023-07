Con el gasoducto, el Gobierno buscó contrastar con JPC pero Rodríguez Larreta tomó distancia

Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández, los líderes de la coalición oficialista Unión por la Patria (UP) tomó la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner como una punta de lanza para contrastar con Juntos por el Cambio (JPC) de cara a la próxima contienda electoral. Los referentes oficialistas hicieron de la obra una referencia para cruzar a los referentes de la oposición, donde volvieron a quedar expuestas las diferentes estrategias proselitistas.

Con Massa, el precandidato a presidente de UP a la cabeza, el gobierno nacional también encontró en la inauguración de la obra consignas para generar expectativas: destacaron no sólo el valor para el sector energético sino también adelantaron que el gasoducto facilitará alcanzar el superávit comercial, promoverá así el ingreso de dólares y en última instancia esas variables facilitarán la lucha contra la inflación y la consecuente recuperación del vapuleado poder adquisitivo.

Agustín Rossi apuntó contra la oposición por las críticas a la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner. Foto: Mario Mosca / Comunicacion Senado.

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, redobló este lunes las críticas contra el expresidente Mauricio Macri por no avanzar con la obra. “En 2019 no lo hizo por pedidos del FMI y dejó preparada una licitación que era un gran negocio, con un contrato PPP (en referencia al esquema de Participación Público y Privada que se aplicó durante el gobierno de Cambiemos) que triplicaban el costo de cualquier obra pública en la Argentina. Además, le daban a la concesionaria 35 años de concesión y tarifas en dólares, lo cual no nos hubiese dado el control de lo producido y el control del gas de Vaca Muerta, que ahora lo vamos a tener”, señaló.

En diálogo con Futurock, el funcionario nacional rechazó así las críticas que lanzaron desde la oposición, principalmente el expresidente y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por las críticas que lanzaron apenas después del acto que se realizó en la localidad bonaerense de Salliqueló para inaugurar la obra. “Muestra la mezquindad de una fuerza política, que cuando hay algo para celebrar, siempre busca la manera de obtener un rédito electoral o un rédito político”, expresó.

“Como suele hacer el macrismo, detrás de cada decisión política o económica, hay un gran negocio para un amigo. Nosotros vinimos a desmontar eso. Me parece que la elocuencia del anuncio, los llevó a tratar de decir algo y me parece que quedaron peor que si no hubiesen dicho nada, sobre todo a Mauricio Macri que fue presidente de la Argentina”, lanzó.

Seguido, Rossi agregó que “la oposición política, más que oponerse con nosotros, se oponen con el país. Están enojados con la sociedad, con el pueblo argentino, con la historia argentina. Es un problema, porque tienen una distancia y una falta de empatía muy alto”.

El precandidato presidencial del kirchnerismo replicó los planteos que Macri realizó en las últimas horas. “El gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia”, cuestionó el fundador del PRO.

Mauricio Macri: "La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo".

El ataque directo de los referentes de UP contra la oposición expuso una reacción dispar en JPC: aunque Macri y varios de sus laderos como Vidal sí respondieron con críticas, el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta aprovechó la situación para volver a diferenciarse de sus rivales de cara a la interna presidencial que se definirá en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Rodríguez Larreta remarcó la importancia de la obra y sostuvo que es “un avance para la Argentina”. “Es un proyecto que se diseñó durante el Gobierno de Mauricio Macri y se tomó de allí. Me parece increíble que a alguien no pudiera ponerlo contento en la Argentina”, dijo en Radio con Vos.

El gasoducto, también una promesa para generar expectativas

En el gasoducto, el kirchnerismo también encontró un argumento válido para comenzar a generar expectativas electorales ante el adverso frente económico y social que marca la campaña.

Massa ponderó, durante su discurso en Salliqueló, el potencial de la obra para torcer la situación de la balanza comercial y superar la crisis cambiaria que mantiene en jaque a las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“Cuando hablamos de ahorro ya no vamos a importar gas en barco, sino que vamos a usar el de nuestro subsuelo. En 15 días licitamos el gasoducto reversal del norte. Argentina va a pasar a ser un país de déficit de dólares a uno con superávit porque estamos haciendo las obras que cambian esa ecuación”, dijo el ministro de Economía en el acto.

Sergio Massa y Agustín Rossi defendieron el Gasoducto Néstor Kirchner y su impacto en la economía. Foto: Federico Claro

En el mismo sentido se pronunció Rossi este lunes pero graficó mejor las esperanzas oficialistas. “Vamos a tener balanza comercial favorable, con esto vas a tener reservas, con reservas vas a tener control sobre el tipo de cambio, alejadas las expectativas de devaluación, baja la inflación y mejora el poder adquisitivo”, precisó.

En rigor, Rossi se refirió a los frutos del gasoducto pero también a la buena campaña que se espera para el campo que, si se mantienen las lluvias, el próximo año no sufrirá las consecuencias de la histórica sequía que determinó el 2023.

En el gobierno nacional reconocen que la crisis económica condiciona sus movimientos electorales, sobre todo si perdura la marcha inflacionaria, que llegó a los precios a acumular un salto interanual del 114,2%. La propia Cristina Kirchner alertó que esa situación instaló el fenómeno de “los trabajadores pobres” en la Argentina.

“La verdad hay que explicar por qué hoy tenemos inflación alta, pese a que tenemos la expectativa de que se acomode. Cuando te faltan 20 mil millones de dólares, como pasó este año por la sequía, tenés una debilidad de reservas y te cuesta tener una mirada firme sobre el tipo de campo. Eso lleva a una expectativa de devaluación y los precios se anticipan”, empezó explicando.

En ese sentido, el ministro coordinador señaló que desde la segunda mitad de enero “los precios se disparan” y refirió que se debió a que “la economía tomó nota de los efectos de la pandemia, donde faltaban 20 mil millones de dólares y había expectativas de devaluación”.

“Los precios se adelantan a esa devaluación que no sucede ni nunca sucedió. Lo mismo pasó con la corrida cambiaria de fines de abril, donde el tipo de cambio sube y bajan, pero los precios no se acomodan”, enfatizó.

Agustín Rossi, precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria.

“Lo que sucedió en este tiempo es que tuvimos un balance de reservas limitado. Las medidas que tomó Sergio tenía que ver con la recomposición de reservas. Esto, cuándo termina, hacemos todo lo que está nuestro alcance para que los efectos lleguen lo más atenuados posible a los bolsillos de los argentinos”, añadió.

En tanto, se mostró optimista para el futuro del país: “Estructuralmente, las condiciones de la economía Argentina empiezan a cambiar en noviembre-diciembre de este año. Vamos a tener una buena cosecha fina, empiezan a ingresar reservas genuinas, vamos a contar los 20 mil millones de dólares que faltan. También estará el gasoducto Néstor Kirchner y nos ahorraremos 4 mil millones de dólares de pago de energía y vamos a tener balanza comercial favorable, con esto vas a tener reservas, con reservas vas a tener control sobre el tipo de cambio, alejadas las expectativas de devaluación, baja la inflación y mejora el poder adquisitivo”.

Sobre el cierre, disparó contra la oposición y se metió de lleno en la campaña electoral. “Lo que es mentira es lo que dicen los opositores que van a llegar al Gobierno y disfrazado de plan de estabilización, van a hacer un brutal ajuste que significa una devaluación bruta y con ello se duplica la inflación y aumenta la pobreza”.

“Por más que no les guste, no nos dejaron Disneylandia. Si alguno de los candidatos opositores dice que sabe cómo bajar la inflación, les voy a decir como no le dijeron a Mauricio que nos dejó el 55% de inflación. No nacieron de un repollo, gobernaron hasta hace 3 años y medio”, completó.