Mauricio Macri le respondió al Gobierno: “El gasoducto llega tres años tarde y le costó a la Argentina más de US$5 mil millones”

Luego del acto de inauguración del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, que contó con la presencia de los principales dirigentes de Unión por la Patria, el líder del PRO, Mauricio Macri, utilizó su cuenta de Twitter para criticar duramente al oficialismo.

“El gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia”, escribió Macri.

Y siguió con una crítica al sistema energético durante kirchnerismo: “Pero la realidad es que en energía, como en los gobiernos kirchneristas anteriores, volvieron a fracasar. En 2015 entregaron un déficit energético brutal, que con mucho esfuerzo (de todos los argentinos) logramos revertir, solo para volver a perderlo ahora. De todas maneras quiero felicitar a los ingenieros y a las constructoras por una obra formidable, a pesar de que por el apuro y la falta de previsión del gobierno costó 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales”.

Sobre el cierre, hizo una dura crítica al Gobierno: “La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo”.

Cristina Kirchner criticó a Mauricio Macri en el acto del Día de la Independencia

Previo a su descargo por Twitter, el exmandatario había sido duramente criticado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien lo acusó de demorar intencionalmente las obras durante su mandato.

Además, la dirigente de Unión por la Patria utilizó su discurso para cruzar a los empresarios argentinos, entre los cuales incluyó a Mauricio Macri.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su discurso. Foto: Captura transmisión

“Al Fondo Monetario Internacional no lo trajo un político, lo trajo un empresario. El que era presidente era del banco de los empresarios. El presidente que trajo al FMI era uno de ustedes”, dijo.

“Asique cuando hablamos de las cosas de las que hoy tenemos problemas, debe haber de todo, de empresarios que no hacen bien las cosas, de políticos que tampoco. Asique no hay que generalizar. Esto de que los políticos hacen todo mal, no funciona”, agregó.