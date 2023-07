Cristina Kirchner dura contra los empresarios: “Hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande”

“Esto que pasó no fue magia”, fue la frase con la que inició su discurso Cristina Kirchner.

Sentada en una mesa junto al ministro de Economía. Sergio Massa, el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, la referente de Unión por la Patria de mostró dura con los empresarios del país.

“Estos 573 kilómetros que vienen a coronar la recuperación de nuestra petrolera de bandera en el 2012 y de los acuerdos que supimos celebrar con Chevron coronan esta parte que es el transporte de la energía”, afirmó adjudicándose el proyecto.

La vicepresidenta se sumó a cada una de las felicitaciones y agradecimientos que hizo Sergio Massa previamente. Diputados y diputadas, trabajadores, a los altos mandos de YPF.

Agustín Rossi, Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof durante el acto de inauguración del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Foto: Captura transmisión

“Queremos exportar, pero también queremos gas y petróleo para nuestra industria, para que sea más competitiva”, explicó Cristina y agregó: “Para que haya gas en los hogares argentinos. No es justo que si tenemos la segunda reserva gas del mundo, nos quieran cobrar a precio dólar”.

“No olvidemos a los argentinos, a las industrias, a los puestos de trabajo en la ecuación económica y de gobierno”, pidió.

Cristina Kirchner, dura con los empresarios

“Hoy es 9 de julio de 2023, en un mes hay elecciones. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de frente, tengo muchos defectos, pero el de la hipocresía, no”, comenzó diciendo

“En estos días que se discute mucho de lo público, lo privado... Bueno, encontré una frase de un empresario que dijo algo así como que ‘la dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos’”, leyó haciendo referencia a Eduardo Eurnekián.

“Quiero decirles que el empresario, lo conozco y aprecio. Pero no sé qué les pasa que cuando se juntan en esos seminarios, hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande. La verdad. Porque es un gran empresario, tiene fuerte inversión en Santa Cruz, en el petróleo... Pero...”, afirmó.

Luego, la vicepresidenta afirmó que la privatización de YPF generó su “vaciamiento total”.

El presidente Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y Sergio Massa, giran una válvula en la inauguración oficial del primer tramo de la obra. Foto: Captura transmisión

“Esta empresa podría haber sido como lo ideal del empresario. Era la esencia misma de lo que se alaba en estos encuentros empresariales, inversión extranjera en una zona estratégica. Pero termino con el vaciamiento total de YPF”, explicó.

Luego, siguió el argumento con una mención especial a Mauricio Macri.

“Al Fondo Monetario Internacional no lo trajo un político, lo trajo un empresario. El que era presidente era del banco de los empresarios. El presidente que trajo al FMI era uno de ustedes”, dijo.

“Asique cuando hablamos de las cosas de las que hoy tenemos problemas, debe haber de todo, de empresarios que no hacen bien las cosas, de políticos que tampoco. Asique no hay que generalizar. Esto de que los políticos hacen todo mal, no funciona”, agregó.

El paro de la UTA

El momento de mayor dureza contra los sectores empresarios del país fue al final del discurso. La vicepresidenta utilizó el paro de la Unión de Tranviarios Automotor para envíar un claro mensaje.

“Yo te escuché Sergio el viernes que te pusiste al hombro el conflicto del transporte. Yo le pregunto a todos los empresarios, no solo a los del transporte que reciben el subsidio de forma directa, sino a los empresarios que reciben indirectamente ese subsidio, porque les estamos transportando su fuerza laboral... ¿Si el boleto sale 500 pesos, en cuanto habría que haber cerrado las paritarias de esos trabajadores que se toman dos colectivos?”, apuntó.

“Cuando hablemos del Estado y de los subsidios, revisen bien los números. Porque si no estuviera el Estado, no sé cuantos podrían ser empresarios en este país”, argumentó.

Por último, agradeció al ministro de Economía, algo que llamó la atención entre el público presente y no perdió la oportunidad para criticar al presidente, sin mencionarlo por su nombre.

“Agradecerte Sergio por el gasoducto, pero también por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro. La verdad, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, no arrugaste y vas para adelante y eso siempre es bueno. Hay que entender a la función pública que es 24 x 24, toda la líbido, cuando uno tiene la responsabilidad del Estado, tiene que estar ahí”, aclaró.

Y retrucó: “Si no le pones empeño, seguro que no te sale”.