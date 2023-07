Franco Rinaldi pidió disculpas por sus dichos pero consideró “exagerado” impugnar su candidatura

El candidato a primer legislador por la lista de Jorge Macri en CABA, Franco Rinaldi, volvió a pedir disculpas este domingo, mediante su cuenta de Twitter, por los repudiables dichos que emitió durante sus vivos en pandemia.

El politólogo había intentado justificar sus comentarios homofóbicos y racistas hace unos días, lo que lejos de apagar el incendio lo avivó más. Por ello, este domingo volvió a referirse a los sucedido: “Evidentemente me vengo explicando mal”, aclaró de antemano.

“Lo primero y principal es que estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. Insisto en que aquellas intervenciones mías durante la pandemia eran un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección. Ahora me doy cuenta de que en ocasiones sobrepasé esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien. Uno puede jugar mucho al fleje, pero debe admitir cuando la tira afuera. Cometí un error y aprendí”, señaló Rinaldi en un texto publicado en su cuenta de Twitter.

Franco Rinaldi junto a Jorge Macri (Twitter @FrancoVRinaldi)

Y siguió: ”Aclaro esto porque entiendo que ahora tengo una responsabilidad política, no me represento solo a mí mismo sino también a un espacio político que confió en mí y, eventualmente, a los porteños que me voten. Eso exige una conducta distinta. En política las cosas que uno dice tienen peso y por eso es importante ser lo más claro posible. Y ser claro implica decir que por supuesto estoy en contra de la homofobia o cualquier tipo de discriminación”.

Al mismo tiempo, se refirió a la intención de los adversarios internos que pidieron la renuncia a su candidatura: “La decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista”, sostuvo.

Y cerró: “No está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado, expresadas en otros contextos, fuera de la política. Todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Lo contrario es terrible: vivir con miedo de decir algo que en algún momento pueda ser considerado censurable”.