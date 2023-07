Elecciones 2023: comenzó la guerra de spots en una campaña electoral marcada por la economía y la interna

Las elecciones 2023 empiezan a estar cada vez más cerca y los candidatos aceleran en una campaña que a partir de este domingo estará marcada por los spots publicitarios que se verán en los diferentes canales de televisión, sumado a las redes sociales.

Los videos con los que los candidatos se estrenarán comenzará a circular desde este domingo por los próximos 33 días hasta que sean las PASO 2023.

En ese marco, este sábado, uno de los que lanzó su video fue Horacio Rodríguez Larreta que propone hacer “el cambio de nuestras vidas”.

“Los argentinos venimos perdiendo muchas cosas desde hace años, pero es hora de dejar todo eso atrás. Llegó el momento de hacer un cambio, pero no cualquier cambio: “Hagamos el cambio de nuestras vidas”, expresó el precandidato al compartir el spot en sus redes sociales.

En el video de un minuto de duración se ve a diferentes personas sosteniendo papeles en los que se leen frases como “no llego a fin de mes” en las manos de un jubilado, “miedo a esperar en la parada” en las de una joven esperando el colectivo, “cada día que pasa me va peor” en las de un cocinero de un negocio de barrio o “cada vez puedo comprar menos” en una mujer en su casa.

El precandidato de Juntos por el Cambio no hizo alusión a la interna del PRO que vive con su rival para las internas Patricia Bullrich. Justamente, la exministra sí realizó comentarios en alusión al jefe de gobierno porteño en su spot de campaña que se conoció durante este viernes.

“Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias”, afirma Bullrich en una voz en off mientras se suceden varias imágenes en un video que marca el inicio de sus actividades proselitistas en los medios de comunicación.

Con la consigna “la fuerza del cambio”, Bullrich plantea que su plan económico deberá “ser defendido en la calle”, algo que -según ella- faltó durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019).

“Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez”, dice la exministra de Seguridad mientras se muestran imágenes de las protestas de diciembre de 2017, cuando en el Congreso se debatía la reforma previsional propuesta por Cambiemos (hoy JxC).

Sergio Massa comenzó la campaña con un video en una automotriz

El ministro de Economía, Sergio Massa se grabó en la planta industrial de la automotriz Ford en el partido bonaerense de General Pacheco, dónde dialogó con trabajadores y directivos. Allí, recordó que en esta gestión de Gobierno “bajamos el impuesto a las Ganancias sin prometerlo”.

“Somos los que bajamos el impuesto a las ganancias sin prometerlo”, recordó el ministro y precandidato a Presidente por Unión por la Patria, en alusión a las promesas de campaña de Mauricio Macri en las elecciones del año 2015.

Durante más de una hora Massa recorrió ayer a la tarde las las instalaciones de la planta de Pacheco acompañado del presidente de Ford Argentina y titular de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Martín Galdeano.